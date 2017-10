Poltetaanko kivihiiltä ikimetsien kasvatukseen?

Ilmastomuutoksen torjunnassa on tärkeintä, että ilmaan ei tuoteta hiilidioksidia uusiutumattomista, fossiilisista poltto­aineista. Itse asiassa maan uumenissa olevat kivihiili-, öljy- ja luonnonkaasuesiintymät ovat muinaisia hiilinieluja.

EU:n käsittelyssä olevat metsävarojen käyttö­säännökset pyrkivät rajoittamaan metsien käyttöä polttoaineena ja teollisuuden raaka-aineena. Jos metsästä saatavaa biopolttoainetta ei käytetä, on sen vaihtoehto käytännössä kivihiili tai turve.

Metsistä saatava polttoaine on osa nykyistä hiilen luonnollista kiertoa kasvillisuuden ja ilmakehän välillä. Käyttämällä fossiilisia polttoaineita syötetään tähän kiertoon lisää hiilidioksidia, mikä vaatii taas lisää hiilinieluja metsissä.

Fossiilista polttoainetta käyttämällä me siirrämme kivihiilikaivoksen varastoiman hiilen ilmaan lisäämään hiilidioksidipitoisuutta ja sieltä metsien ja merien hiilinieluihin. Vaikuttaa hölmöläisten hommalta louhia kivihiiltä kaivoksista ja vaatia, ettei kasvavaa metsää saa käyttää poltto- eikä raaka-aineena.

Haitallista hiili on ilmassa ja merissä. Neutraalia se on maaperässä ennen kuin se kaivetaan tai pumpataan ylös poltettavaksi. Hyödyllistä se on biologisia materiaaleja käyttävissä tuotteissa sekä biopolttoaineena.

Myös puusta valmistetut tuotteet torjuvat ilmastonmuutosta. Paperi, sahatavarat ja muut puujalosteet suurelta osin joutuvat aikansa eri käyttötarkoituksia palveltuaan polttoaineeksi energia­tuotantoon; rakennusjätteet ja rakennusten purkamisesta saatava puuaines poltetaan voimalaitoksissa samoin kuin paperi ja kartonki viedään lopuksi poltettavaksi viimeistään yhteiskuntajätteiden mukana.

Näin nämäkin vähentävät aikanaan fossiilisen poltto­aineen käyttöä. Vain lahoavat puuperäiset tuotteet tuottavat hiilidioksidia ilmaan tuottamatta hyötyä. Eniten puuta kuitenkin lahoaa metsissä.

Ilmastotutkijat korostavat sitä kiirettä, joka meillä on saada hiilidioksidipitoisuus nopeasti rajoitetuksi, jotta emme ylittäisi 2 °C rajaa ilmaston lämpenemässä. Tästä syystä metsien tulisi toimia hiilinieluina ja varastoida hiiltä mahdollisimman tehokkaasti.

Taistelussa ilmastomuutosta vastaan tulisi vastaava ilmiö ottaa huomioon myös keskustelussa aurinkovoiman ja tuulivoiman vaihteluista. Jo se, että aurinkovoimaa saadaan sähkötuotantoon päivän­valon aikana, säästää fossiilisia poltto­aineita ja vähentää ilmaan kertyvää hiilidioksidia.

Oleellisinta ei ole, saadaanko energiaa varastoitua käytettäväksi pimeänä aikana, vaan oleellisinta on käyttää fossiilisia polttoaineita mahdollisimman vähän.

Metsiä tulee kasvattaa hiilinieluiksi kaikissa mahdollisissa paikoissa, myös siellä, mistä ne on hakattu aikoja sitten. Näitä alueita ovat EU:ssa Keski- ja Etelä-Eurooppa.

Kysymys kuuluukin, miksi Saksassa ja Puolassa louhitaan kivihiiltä olemassa olevasta ikiaikaisesta hiilinielusta eikä kasvateta aikoinaan kaadettuja tammimetsiä uudelleen?

Anssi Kujala

DI

Espoo