Asiakkaan valinnanvapauden pitää olla renki, ei isäntä

Sote-uudistuksen tarpeellisuudesta vallitsee laaja yhteis­ymmärrys. Huoltosuhteemme vinoutuu väestön ikääntymisen myötä ja moni kunta kipuilee kykynsä kanssa järjestää asukkailleen riittäviä palveluita. Tarvitsemme yhdenvertaiset palvelut ja samalla hoitoon pääsyä tulee helpottaa sekä kustannusten kasvua hillitä. Uudistuksen viivästymiseen ei ole enää varaa.

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapautta osaksi sote-­uudistusta. Ei ole salaisuus, että valinnanvapaus on ollut erityisesti kokoomukselle tärkeä uudistuksen ulottuvuus. Valinnanvapauden toteuttamisen välineiksi on tarkemmassa valmistelussa valittu sote-keskukset, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

Asiakasasetelin myöntää julkinen taho, eli maa­kunnan liikelaitos. Palveluiden saamisen tulee valinnanvapauden jälkeenkin perustua aina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ammattitaitoiseen arviointiin.

Valinnanvapauden tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, sen myötä pyritään laadukkaampiin sote-palveluihin ja asiakkaan nopeampaan pääsyyn niiden piiriin. Asiakas­seteli on myös hyvä väline lisätä pien- ja yksinyrittäjien työllisyyttä.

Oikein käytettynä asiakasseteli on oiva työkalu, mutta siihen sisältyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Käytön on oltava hallittua, liian laaja asiakassetelin käyttö esimerkiksi erikoissairaanhoidossa voi pirstoa toimivan julkisen erikoissairaanhoidon kokonaisuuden. Alun perin oli linjattu, että asiakasseteli tulisi vain perusterveydenhuoltoon, nyt on haluja setelin käytön laajentamiseksi myös erikoissairaanhoidon puolelle.

Maakunnan liikelaitoksen on oltava asiakassetelin isäntä, asiakasseteli itse on vain renki. Asiakassetelin myöntävän ja maksavan tahon eli maa­kunnan, pitää pystyä hallitsemaan ja suunnittelemaan talouttaan. Asiakas­setelistä ja valinnanvapaudesta ei saa tehdä sote-uudistuksen itse­tarkoitusta ja päämäärää, niiden on pysyttävä ainoastaan työvälineenä parempien terveys­palveluiden saavuttamiseksi.

Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi valinnanvapauslain lähettämisen lausuntokierrokselle korostaen, että lausuntokierroksen tuottamat palautteet tulee ottaa huomioon. Lausuntokierroksen on siis oltava aito ja lakiesitystä on tarvittaessa korjattava saatavan palautteen perusteella. Lausuntokierroksen näkemykset ratkaisevat valinnan­vapauden suunnan.

Hannakaisa Heikkinen

kansanedustaja (kesk.)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja