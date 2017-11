Kuteminen kuuluu kaikille – K-ryhmä kertoo periatteistaan

Risto Tolonen otti kantaa K-ryhmän ja WWF:n Kuteminen kuuluu kaikille -yhteistyöhön mielipidekirjoituksessaan (MT 1.11.). Olemme tyytyväisiä siihen, että yhteistyömme herättää keskustelua vaelluskaloista. Se on yksi monivuotisen yhteistyömme keskeisistä tavoitteista.

Suomen vaelluskalakantojen asema on tukala, sillä olemme tukkineet kalojen pääsyn otollisille kutupaikoille jokiin ja puroihin. Esimerkiksi meritaimen on tätä nykyä jopa uhanalaisempi kuin saimaannorppa.

Konkreettisena tavoitteenamme on vahvistaa Suomen vaelluskalakantoja kartoittamalla ja poistamalla tarpeettomia vaellusesteitä yhdessä suomalaisten kanssa.

Tolonen peräänkuuluttaa meiltä tutkittuun tietoon perustuvaa toimintaa ja on aivan oikeassa kirjoittaessaan, ettei vaellusesteen poisto toimi kaikissa vesistöissä. Suomesta löytyvien tuhansien esteiden joukossa riittää silti valtavasti tekemistä.

Ensimmäisenä pilottisyksynä avasimme vaelluskaloille yhdeksän nousuestettä Inkoossa, Imatralla ja Luumäellä ja kunnostimme kymmeniä kutupaikkoja eri puolille Suomea. WWF vastaa kohteiden kartoituksesta sekä kunnostustöiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Jokaista vaellusesteen poistoa edeltää huolellinen suunnittelutyö, ja kohteet valitaan sen mukaan, missä vaelluskalakantojen elvyttämiseen on hyvät edellytykset ja missä tuloksia on mahdollista seurata ja todentaa. Työt toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden, elykeskusten ja maanomistajien kanssa. Urakka on vasta alussa ja kestää vuosia.

Tolonen pohtii myös, saako kotimaista lähikalaa enää pyytää tai syödä. Saa ja pitää! Kala on mainio proteiinin, monityydyttymättömien rasvojen ja D-vitamiinien lähde.

K-ryhmä noudattaa WWF:n Kalaopasta ja panostaa vahvasti kotimaiseen, kestävään lähikalaan. Ongelmana on usein pikemminkin sen heikko saatavuus, minkä vuoksi uusia avauksia tarvitaan. Niistä esimerkkinä tänä vuonna lanseerattu Pirkka saaristolaiskalapihvi, jonka raaka-aineena käytetään John Nurmisen Säätiön kestävään kalastukseen tähtäävän Lähikalahankkeen lahnaa.

Konkreettisten tekojen lisäksi haluamme herättää tietoisuutta sekä aktivoida, sitouttaa ja tukea paikallisesti turhien vaellusesteiden poistamisessa ja vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostamisessa. Pieniä ja tarpeettomia nousuesteitä on vesissämme tuhansia, joten näissä talkoissa tarvitaan kaikkia.

Erityisesti tähän työhön tarvitaan aktiivisia osakaskuntia ja muita kalavesien hoidosta vastaavia tahoja. Juuri niitä, joita Tolonen itsekin edustaa.

Matti Kalervo

vastuullisuusjohtaja, K-ryhmä

Jari Luukkonen

suojelujohtaja, WWF Suomi