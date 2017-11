Rokan viljavainiot

Olemme katsoneet uuden Tuntemattoman ja ihmetelleet Rokan perheen viljavainiota. Kun emme mitenkään tajua, että miten se Lyyti on sen tehnyt!

Kyntänyt, karhinnut, kylvänyt ja niin edelleen, kun Antero on ollut rintamalla. Oletamme, että on ollut.

Kun sitten vilja lainehtii silmänkantamattomiin ja Antero on päässyt lomalle, ja ollaan leikkaamassa sirpillä sitä valtavaa aluetta ja kahdestaan...

Tämähän on tietysti saivartelua. Elokuva on elokuva, mutta jos pyritään edes lähelle totuutta, niin tässä se on mennyt kyllä kovin ”överiksi”.

Kukaan ole tullut ajatelleeksi, miten koomiselta tuo valtava ruispelto näyttää. Kyse on kuitenkin pientilasta, jota Lyyti hoitaa yksin. Sirppi ei oikein Rokan kädessä pysy, mutta se on jo toinen juttu.

Tämmöisiä ajatuksia on täällä Vantaalla pohdittu, mutta olisipa mukava kuulla muitakin mielipiteitä! Muuten elokuva on mielestämme erittäin hyvä!

Irjaliisa Sangi

Vantaa