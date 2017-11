Älykäs sähköverkko hyödyksi kuluttajalle

Pekka Sulamaa kuvasi ansiokkaasti energiamurroksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia (MT 16.10.).

Sähkön tuotantorakenteen muuttuessa sääriippuvaiseksi sähkön kysynnän rooli sähköjärjestelmän tasapainottajana kasvaa. Tämä tarkoittaa tavallisen kuluttajan aseman vahvistumista.

Tulevaisuuden puhtaassa sähköjärjestelmässä sähköä kannattaa kuluttaa silloin, kun sitä on runsaasti tarjolla, koska hinta on silloin edullinen. Esimerkiksi sähkölämmitystä voidaan ohjata sähkön hinnan mukaan. Älykkäämmin ohjatusta sähköjärjestelmästä on taloudellista hyötyä paitsi asiakkaalle, myös koko yhteiskunnalle, kun olemassa olevaa infraa käytetään tehokkaammin.

Suomella on hyvät lähtökohdat olla älykkäiden energiaratkaisujen mallimaa, sillä teknologia on kehittynyttä ja yrityksillä on kiinnostusta kehittää energiapalveluita. Suomi on jo tällä hetkellä Euroopan kärkeä kulutuksen jouston hyödyntämisessä, ja meneillään on useita kokeiluja, joissa Fingrid on mukana.

Käynnissä olevissa hankkeissa selvitetään esimerkiksi kauppojen kylmälaitteiden ja kasvihuoneiden valaistuksen ohjaamista sähköverkon tarpeiden mukaan ja osallistumista Fingridin ylläpitämille reservimarkkinoille.

Myös työ- ja elinkeino­ministeriö on ottanut asiakseen vahvistaa kuluttajien asemaa sähkömarkkinoilla. Ministe­riön alaisen työryhmän tehtävänä on löytää keinoja asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen ja sähkön riittävyyteen älyverkkojen avulla.

Lokakuun alussa julkaistussa väliraportissaan työryhmä kertoi ensimmäisistä linjauk­sistaan. Ryhmän tarkasteltavana on ollut Sulamaankin luettelemat jakelumaksujen tehotariffit ja dynaaminen sähkövero. Lisäksi raportissa ehdotettiin aikaohjauksesta, eli tutummin yösähköstä, luopumista ja sen korvaamista nykyaikaisemmilla tavoilla ohjata kulutusta.

Näiden keinojen avulla voidaan luoda kannustimia markkinaehtoisten jousto­palveluiden syntymiselle ja vapautetaan helposti ohjattavaa kulutusta älykkään ohjauksen piiriin. Ensiarvoisen tärkeää on myös ymmärrettävä viestintä kuluttajille.

Tulevaisuudessa tavallisilla kuluttajilla on entistä paremmat mahdollisuudet osallistua sähkömarkkinoille ja vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen. Tämä tapahtuisi pääasiassa asiakkaalle räätälöityjen palveluiden avulla, jossa automatiikka ohjaa laitteita ilman, että kuluttaja edes huomaa.

Jukka Rinta-Luoma

projekti-insinööri

Fingrid Oyj