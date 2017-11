Hallitus tekee vahvaa maaseutupolitiikkaa

Hiljattain tehdyn kyselyn perusteella Sipilän hallituksen arvioitiin suhtautuvan tylymmin maaseutuun kuin edelliset hallitukset (MT 13.11.2017). Vaikka jokainen poliitikko tietää, että äänestäjiä kannattaa kuunnella herkällä korvalla, oli kyselyn tulos yllättävä.

Uskallan kuitenkin väittää, että Sipilän hallitus ja siellä erityisesti keskustalaiset ministerit ovat kunnostautuneet maaseudun kehittämisessä, jopa edeltäjiään paremmin.

Tällä vaalikaudella maa­seudulle on rakennettu toimivia liikenneyhteyksiä. Maaseudun huonokuntoisia maanteitä, seutu­teitä, kantateitä sekä siltoja, vesiväyliä ja raiteita korjataan miljardin euron erillis­rahoituksella, ensimmäistä kertaa. Yksityisteiden avustuksia on korotettu merkittävästi. Näillä on vauhditettu biotaloutta, annettu mahdollisuuksia maaseutuelinkeinojen kehittämiselle sekä parannettu maaseudulla asuvien liikenneturvallisuutta.

Nopeiden laajakaista­yhteyksien rakentamista on vauhditettu purkamalla normeja sekä tekemällä kumppanuus­ohjelma kotimaisten tele­yritysten kanssa. Hallitus hyväksyi hiljattain Alykäs maaseutu -ohjelman, jolla palvelut tuodaan lähemmäs maaseudun asukkaita sekä mahdollistetaan etätyön tekeminen.

Postilain uudistuksella maaseudun postinjakelu on turvattu viisipäiväisenä. Liikennepalvelu­lailla vastataan ihmisten liikkumistarpeisiin ja kehitetään joukkoliikennettä, jolloin oma auto ei olisi enää ainoa matkustusväline.

Ihmisten arkea, yrittämistä, rakentamista sekä maataloutta, ruokaa ja hallintoa koskevaa turhaa byrokratiaa on purettu. Purettuja normeja oli viime kevääseen mennessä kertynyt jo 303. Työ jatkuu.

Sote-uudistuksella varmistetaan, että jokaisella suomalaisella on asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus yhdenvertaisiin palveluihin. Toisin kuin viime vaalikaudella, ei Sipilän hallitus leikkaa kunta­palveluiden rahoitusta eikä pieniä maaseutukuntia enää pakoteta kuntaliitoksiin.

Kaikki edellä mainitut esimerkit ovat poliittisia päätöksiä, jotka sisältyivät keskustan eduskuntavaaliohjelmaan. Pidimme siis lupauksemme. Osa päätöksistä vaikuttaa heti, osa taas hieman myöhemmin.

Keskusta haluaa kehittää, monet muut taas ovat tyhjentämässä maaseutua.

Esimerkiksi viime viikolla eduskunnassa vihreät ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet roimia kiristyksiä henkilöauton käyttämiseen ja SDP leikkaisi maaseudun Makera-r­ahoja lähes 50 miljoonaa euroa.

Puolueissa on eroja, myös maaseudun kannalta.

Antti Kaikkonen

keskustan eduskuntaryhmän pj.