Faktat ovat malttia alkoholilain uudistuksessa

Kansanedustaja Pekka Puska (kesk.) vaati kirjoituksessaan MT:ssa 13.11.2017 olemaan aliarvioimatta alkoholin haittoja. Vaatimus on yleisesti erikoinen ja erityisesti Puskan esittämänä.

Haittoja ei ole kukaan ali­arvioinut, ja Puska itse on kaikissa yhteyksissä pyrkinyt paisuttelemaan niitä. Puskan kirjoituksesta paistaa ylenkatse maaseudun ihmisiä kohtaan.

Hän kysyy, tuleeko kylä­kauppoja pitää pystyssä vahvemman oluen voimalla ja huolimatta kylien lisääntyvistä alkoholiongelmista. Ensinnäkään mitään näyttöä ei ole siitä, että maaseudulla asuvat ihmiset olisivat alttiimpia nelosoluen houkutuksille kuin kaupungeissa asuvat. On fakta, että haja-­asutusalueiden pienkauppa tarvitsisi kipeästi keinoja pärjätäkseen kilpailussa suurten kauppakeskusten kanssa.

Hieman parempi valikoima alkoholijuomia olisi tarpeellinen mahdollisuus, jonka avulla moni kyläkauppa pystyisi jatkamaan toimintaansa. Kyse on siitä, pystyykö kauppa jatkamaan parempien juoma­valikoimien tuoman kilpailu­edun turvin vai suljetaanko se kokonaan asiakasvirtojen ehtyessä.

Puska väittää, että maailmalla olisi ”pääsääntöisesti” siirrytty kiristävään suuntaan alkoholipolitiikassa. Väite on uskomatonta asioiden sotkemista. Muutamassa maassa on tullut ja tulossa pieniä veron­korotuksia ja joitakin yksittäisiä sääntelyn tiukennuksia. Mitään maailmanlaajuista kiristys­buumia ei todellakaan ole käynnissä. Suomalaisen kaltaista alkoholin vähittäismyyntimonopolia ei suunnittele yksikään maa.

Puska vertailee alkoholisääntelyä ja nopeusrajoituksia. Tässäkin kannattaa katsoa, miten asiat oikeasti ovat: Kaikissa sivistysmaissa on käytössä nopeusrajoitukset, mutta vain muutamassa maassa Suomen kaltainen monopolijärjestelmä.

Oluen verotuksessa Suomi on täysin omilla luvuillaan Euroopassa. Väkeviä viinoja myyvä Alko on uudistuksessa saamassa ensi vuonna valtavasti lisää aukioloaikaa ja lisäksi oikeuden myydä ihmisille viinaa kauppa-autoista ja veneistä. Lisäksi se on jo nyt avannut verkkokaupan ja suunnittelee lanseeraavansa nykyistä selvästi vahvempia lonkeroita vastavetona kaupan valikoimien laajentamiselle.

Jostain syystä kansanterveys­näkökulma ei ole näiden muutosten kohdalla herättänyt Pekka Puskan huolta samalla tavalla kuin 0,8 prosenttiyksikön korotus kaupan juomien enimmäisvahvuuteen. Suomalaiset ovat valmiita tähän pieneen vapauttavaan uudistukseen. Kaupan juomavalikoimien parantamisella on myös kansan suuren enemmistön tuki.

Outi Mäkelä

kansanedustaja (kok.)

Sinuhe Wallinheimo

kansanedustaja (kok.)