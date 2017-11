Investoidaanko sähkönsiirrossa oikeisiin kohteisiin?

Kuluttajan sähkölasku koostuu toisaalta sähkön hinnasta, jonka kuluttaja voi halutessaan kilpailuttaa, ja toisaalta verkko­yhtiön laskusta, jota ei voi kilpailuttaa. Nämä osuudet olivat varsin pitkään suunnilleen samansuuruiset. Verkkoyhtiön osuus sähkölaskusta on ollut huimassa nousussa ja on nyt noin kaksi kolmasosaa siitä.

Syitä on kaksi. Myrskytuhojen jälkeen alettiin vaatia sähkö­yhtiöiltä toimitusvarmuutta ja asetettiin sanktioita tämän varmistamiseksi. Toinen syy on suurien verkkoyhtiöiden myynti sijoitusyhtiöille, joille tärkeintä on saada sijoitukselleen mahdollisimman korkea tuotto.

On tietenkin oikein ja kohtuullista, että toimitusvarmuuden vuoksi tehdyt investoinnit sähköverkkoon voidaan periä sähkön kuluttajilta. Ongelma on siinä, että verkkoinvestointien varjolla voidaan tarkan valvonnan puuttuessa verkkoyhtiön voittoa kohtuuttomasti kasvattaa. On olemassa vahvoja viitteitä, että juuri niin on ainakin Elenian alueella nyt käymässä.

Verkkoyhtiö on kesän aikana kaivanut kaapeleita maahan peltoalueilla ja teiden varsilla, missä kaivaminen ja käytettävät kaapelit ovat halpoja, ja missä vaaraa puitten kaatumisesta ei ole. Metsissä kulkevilla kapeilla runkolinjoilla, missä kaapelit ovat hinnakkaita ja kaivaminen kallista, en ainakaan minä ole vastaavaa toimintaa havainnut.

Logiikka tällaisessa toiminnassa on, että rintamaiden kaivuuoperaatiolla annetaan vaikutelma toimitusvarmuusinvestoinneista ja samalla oikeutus kohtuuttomille sähkölaskuille. Ongelmapaikkojen koskemattomuus puolestaan takaa, että kuppausta voidaan jatkaa, niin kauas kuin silmä siintää.

Jonkun tutkivan journalistin tulisikin nyt selvittää, ovatko kaapeli-investoinnit todella kohdistuneet sähköverkon ongelmapaikkoihin, vai onko kyseessä, niin kuin luulen, suuren huijauksen peittely.

Ilkka Patokorpi

Ylöjärvi