FSC-sertifioidulle puulle on suuri kysyntä

Finpron Wood from Finland -kasvuohjelman päällikkö Jyrki Mantere väitti (MT 22.11.), että FSC-sertifioidulle puulle ei ole kysyntää esimerkiksi Kiinassa. Kiinassa on kuitenkin 6 230 FSC-sertifioitua yritystä tai tuotantolaitosta, jotka myös tarvitsevat FSC-materiaaleja. Vastaavasti PEFC-sertifioituja on vain 268.

Mantere totesi lähinnä Ikean vaativan FSC-sertifioitua puuta. Todellisuudessa myös monet muut yritykset ovat linjanneet, että ne joko vaativat tai suosivat FSC-sertifioituja materiaaleja. Business to business -markkinoilla FSC on jo monen asiakassuhteen säilymisen edellytys.

FSC on maailman tunnetuin vastuullisen metsäsertifioinnin ja käytetyin puutuotteiden alkuperäketjun sertifioinnin järjestelmä. Suomessa FSC-sertifioidusta puusta on pulaa, ja sitä joudutaan tuomaan ulkomailta. Myös kotimaisessa puutuoteteollisuudessa kiinnostus FSC-sertifiointiin kasvaa.

Suomalaisen puuta käyttävän teollisuuden kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että markkinoiden kysyntään voidaan vastata. Toivon, että Finpron puutuotteiden kasvuohjelmassa nähdään markkinoiden vaatimukset riittävän laajasti, ja tuetaan kotimaisen teollisuuden toimintaympäristön kehittymistä.

Mantere myös totesi, että järjestelmään voi päästä mukaan matalalla lähtötasolla. Todellisuudessa FSC asettaa vastuulliselle metsien hoidolle ja käytölle globaalit raamit. FSC:llä on kansainväliset, sidosryhmien hyväksyvät periaatteet ja kriteerit.

Myös kansalliset standardit neuvotellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Metsänhoidon standardeissa huomioidaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, vesistöjen suojelu ja työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeudet.

Jyrki Mantere viittasi FSC:n jatkuvaan parantamiseen ikään kuin se olisi huono asia. Jatkuvan parantamisen pitäisi kuitenkin olla kaiken vastuullisen liiketoiminnan ohjenuora. FSC:n kohdalla kyse on siitä, että sertifiointijärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös sertifikaatinhaltijat sitoutuvat omassa toiminnassaan jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Kerromme mielellämme lisää FSC:stä kaikille tahoille, myös vientiin tähtääville yrityksille, joille FSC:stä on hyötyä globaaleilla markkinoilla.

Anniina Kostilainen

pääsihteeri

FSC Suomi