Tietä biteille ja rekoille maaseudulla

Koko maan laaja-alainen kehittäminen vaatii kaikkien hallinnonalojen panosta. Tähän haasteeseen on osaltaan vastaamassa hallituksen liikenne- ja viestintäpolitiikka, joka luo edellytyksiä maa­seudun yrittämiselle, asumiselle ja elämiselle.

Keväällä 2017 ministeri Bernerin esittelemänä hyväksyttiin lakimuutos, jonka myötä laajakaistaohjelman avustusten tukikriteereitä höllennettiin.

Muutoksen myötä kahden viimeisen kilometrin omavastuumatka lyheni 100 metriin. Kynnys tarttua tukeen madaltui merkittävästi.

On todennäköistä, että laajakaistojen rakentaminen vauhdittuu ja yhä useammat kotitaloudet ja yritykset eri puolilla Suomea voivat saada käyttöönsä huippunopean laajakaistayhteyden.

Laajakaistahankkeiden rinnalla oleellista on edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa maaseudulla. Esimerkiksi Pohjois-Savossa on käynnissä maakunnallinen eMaaseutu -hanke, joka vauhdittaa sähköisiä kokeiluja toimialariippumattomasti. Nilakan alueella (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto) hyödynnetään esimerkiksi chat- ja video­palvelujen mahdollisuuksia eri toimialoilla. Lisäksi samalle alueelle on perustettu Suomen ensimmäiset virtuaalikirjastot.

Näiden kokeilujen myötä maaseudulle voi löytyä uutta palvelutarjontaa ja elinvoimaa. Tämä on tunnistettu myös valtakunnallisesti. Hallitus teki marraskuussa periaatepäätöksen maaseudun digitalisaation edistämiseksi.

Sipilän hallituskaudella panostetaan voimakkaasti sekä alemman asteisen tieverkon korjaamiseen että uusien kehittämishankkeiden edistämiseen. Kokonaisuudessaan tällä vaalikaudella väylien korjausvelkaa lyhennetään lähes miljardilla eurolla. Tämän lisäksi uusia liikennehankkeita toteutetaan noin 700 miljoonan euron edestä.

Käynnissä on esimerkiksi huonokuntoisten väylien korjausohjelma miljardin euron panoksella vuoteen 2019 saakka. Tähän koriin on laitettu muun muassa ikuisuuskohteita maanteillä, kantateillä sekä seututeillä.

Vuosille 2016–2019 hallitus teki yksityisteiden avustus­rahoihin 10 miljoonan korotuksen. Alempiasteinen tieverkko luo puitteet arjen sujuvuudelle ja elinkeinojen menestymiselle: Ihmisten, raaka-aineiden, tavaroiden ja palveluiden on päästävä liikkumaan.

Elsi Katainen

kansanedustaja ja eduskuntaryhmän vpj. (kesk.)

Pielavesi