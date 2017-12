Pienituloisillakin on oikeus lääkkeisiin

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alussa on ollut monelle asiakkaalle terveydellinen katastrofi. Kela on estänyt useissa tapauksissa perustoimeentulotukea saavilta asiakkailta taloudellisen tuen reseptilääkkeisiin.

Asiakkaille tämä on tarkoittanut lääkärin määräämien välttämättömien lääkkeiden loppumista yhtäkkisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön (12.6.2017) kannanoton mukaan perustoimeentulo­tukiasiakkaan tulee saada taloudellinen tuki hoidon kannalta välttämättömään ja tarpeelliseen lääkitykseen, jonka määräämisessä on pitäydyttävä yleisesti hyväksytyissä hoitokäytännöissä.

Linjauksesta huolimatta Kela on hylännyt asiakkaiden oikeuden saada julkisen terveydenhuollon lääkärin heille määräämiä lääkkeitä.

Kelalla on oma asiantuntijaryhmä, jolla on oikeus päättää, mikä lääkitys on asiakkaalle välttämätön huolimatta siitä, mitä asiakkaan hoitava lääkäri on todennut.

Toimeentulotukiasiakas ei siis voi enää luottaa, että hän pystyy ostamaan lääkärin määräämät lääkkeet, koska harkinta on Kelan käsissä.

Nykyinen tilanne on joh­tanut kahden luukun periaatteeseen: kun asiakas ei saa Kelasta perustoimeentulotukea resepti­lääkkeisiin, hakee hän sitä täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulo­tukena kunnasta.

Yksittäisen sosiaalityöntekijän vastuulle kunnassa jää päättää, onko asiakkaalle määrätty lääke välttämätön ja myönnetäänkö siihen toimeentulotukea.

Lääkehoidon arviointi ei kuulu mitenkään sosiaalityöntekijän osaamisalaan tai työtehtäviin, jonka vuoksi nykyinen tilanne on kestämätön. Se asettaa myös asiakkaat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, kuka hänen sosiaalityöntekijänsä sattuu olemaan.

Pienituloiset, toimeentulotuella elävät asiakkaat ansaitsevat lääkehoidon siinä missä kuka tahansa muukin.

Nykyinen Kelan käytäntö ajaa hyvinvointiyhteiskuntamme kahtia: toisaalla ovat hyvätuloiset, joilla itsellään on varaa ostaa tarvitsemansa lääkkeet, mutta toisaalla taas toimeentulotuen varassa elävät, joilta saatetaan evätä tuki lääkitykseen.

Tilanne vaatii välittömiä muutoksia ja Kelan on herättävä arvioimaan uudelleen tekemiään ratkaisuja.

Lääkäreiden määräämät reseptilääkkeet ovat hoidon kannalta välttämättömiä, eikä Kelalla ole oikeutta viedä asiakkailta näitä lääkityksiä pois hylkäämällä taloudellisen tuen myöntäminen.

Turun kaupungin aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöntekijät

Pia Haapaniemi

Minna Hänninen

Susanna Jalonen

Anna-Kaisa Peltoniemi

Elli Rantolahti

Liisa Tanninen

Anna Viherjälaakso-Kuparinen