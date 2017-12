Maaseudun tiet kurjassa kunnossa

Maaseudun Tulevaisuudessa on huumoripuolella tähän asti ollut parasta luettavaa Väinön seikkailut, mutta marraskuun lopulla lehdessä oli Antti Kaikkosen kirjoitus maaseudun teiden kunnostuksesta ja niiden nykytilasta (MT 20.11.). Se sai kyllä nauruhermot ratkeamaan totaalisesti.

Jos kirjoittaa lehteen jotain, mistä ei itse tiedä ihan mitään, kannattaisi varmaan kysyä joltain viisaammalta. Esimerkiksi Hartolassa teiden kunto on todella surkea. Enää ei voi sanoa, että tiet ovat yhtä huonossa kunnossa kuin Venäjällä. Osuvampi ilmaisu on kuoppauoma, jossa paikoitellen on tienpätkiä.

Kumuntie, jota itse käytämme, on hengenvaarallisessa kunnossa, syvimmät kuopat yli 15-senttisiä. Tiellä kuljetetaan lapsia joka päivä kouluun. Suurin pelko on, koska rysähtää pahasti ja tulee ihmisvahinkoja. Autot rikkoutuvat myös ja vaaratilanteita tulee päivittäin, kun ihmiset yrittävät väistää monttuja.

Tietä ei ole kunnostettu millään tavalla järkevästi viiteen vuoteen. Ei kunnon lanausta tai murskeenajoa. Eli ihmetyttää mistä tienkunnostuksesta vastaaville maksetaan. Ei ole mitään valvontaa töiden teosta.

Kutsunkin Antti Kaikkosen tutustumaan maaseudun tiestön kuntoon Hartolaan. Eiköhän silmät aukene, kun pomppuista tietä ajelee pätkän matkaa. Känttykahvitkin jossain varmasti järjestyy.

Ismo Peltonen

Hartola