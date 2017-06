Talous on myös paljon tunnetta, ei pelkkää rationaalista ajattelua. Miten ennustettavalta tulevaisuus näyttää? Onko huominen parempi kuin tämä päivä? Erityisen tärkeää on tietää, mihin suuntaan olemme menossa.

Oma asenne on suurin voima, mitä ihminen voi pitää sisällään. Ei ole merkityksetöntä, miten sitä ruokitaan. Sitä saa, mitä tilaa on hyvin pitkälle totta. Toimitusaikataulu on toki vaikeasti arvioitavissa. Samoin on sattumien ja geenien osuus. Toki niihin ei kannata keskittyä, kun ei voi mitenkään vaikuttaa.

Valittamisen sijaan on olennaista keskittyä niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Olenko osa ongelmaa vai osa ratkaisua? Olenko oman elämäni paras toimitusjohtaja? Oli niin tai näin. Laitetaan talouden pyörät pyörimään.

Asenne ratkaisee aina, myös taloudessa.

Marko Hoikkaniemi

Haukipudas