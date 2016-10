Asiakkaan hyöty ohjaa metsävaratiedon jakelua

MTK:n Mikko Tiirolan mukaan Metsäkeskuksen tulisi luopua metsävaratiedon tuottamisesta kuviomuodossa (MT 28.10.).

Tuotamme Metsäkeskuksessa julkisilla varoilla yksityiselle metsänomistajalle maksutonta metsävaratietoa, joka perustuu kaukokartoitukseen. Myös metsätoimijat hyödyntävät tietoamme omakustannusta vastaavaa maksua vastaan.

Metsästä kerätty tieto, toistaiseksi juuri kuviomuotoinen metsätieto, on keskeisessä roolissa metsänomistajan tehdessä suunnitelmia ja päätöksiä metsänsä suhteen sekä toimijan toteuttaessa päätösten jälkeen näitä toimenpiteitä käytännössä.

Metsävaratiedon jakelukanavaksi olemme rakentaneet yhdessä metsäalan merkittävimpien toimijoiden kanssa Metsään.fi-asiointipalvelun, joka on noussut käytetyimmäksi metsäalan sähköiseksi palveluksi. Myös MTK on ollut mukana rakentamassa tätä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa palvelua.

Metsään.fi perustuu kuviotietoon, joka on helposti ymmärrettävää metsänomistajille ja mahdollistaa yhteisen kielen metsänomistajan ja toimijan välillä.

Metsään.fi-palvelun tietoja hyödynnetään myös monien toimijoiden sähköisten palveluiden perustietona. Palvelun tiedot toimivat usein myös metsäsuunnitelmien pohjana.

Metsään.fi-palvelu ja metsäsuunnitelma ovatkin toisiaan tukevia tuotteita, eivät kilpailijoita. Metsään.fi on maksuton, julkishallinnon tarjoama asiointikanava metsänomistajille ja metsäsuunnitelma maksullinen, laajempi ja metsänomistajan omiin tavoitteisiin perustuva. Metsänomistaja voi itse päättää, miten näitä palveluja hyödyntää.

Toisin kuin Tiirola arvioi, Metsään.fi-palvelun tiedot eivät ole vapautumassa, vaan metsänomistajan henkilö- ja tilatiedot sisältävä metsävaratieto on jatkossakin Metsään.fi-palvelussa vahvan tunnistautumisen takana. Palvelussa olevien tietojen avoimuudesta sovittiin yhdessä keskeisten metsäalan toimijoiden kanssa, mukana oli myös MTK.

Metsänomistaja itse päättää, kuka hänen Metsään.fi-palvelussa olevia tietojaan voi hyödyntää.

Tiirolan peräänkuuluttama hilatieto on toinen metsävaratiedon laji, joka on numeerista tietoa eikä sellaisenaan ymmärrettävää metsänomistajalle. Hilatieto vaatii toimijalta järjestelmän, jonka avulla tulkita tietoa metsänomistajalle. Tällä hetkellä näitä järjestelmiä on käytössä Metsäkeskuksen lisäksi vain suurimmilla metsäalan toimijoilla mukaan lukien metsänhoitoyhdistykset.

Koska hilatieto ei ole toistaiseksi kaikkien hyödynnettävissä, olemme nähneet Metsäkeskuksessa tärkeäksi tarjota kuviotietoa metsänomistajille ja metsäpalvelujen toimijoille.

Näemme toimintaympäristömme muutokset, joihin Tiirolakin viittaa. Olemme lähteneet kehittämään palvelujamme yhä enemmän kuviotiedon lisäksi myös hilatiedon pohjalta.

Perustamme kehitystyömme kuitenkin aina asiakkaiden tarpeeseen ja kuuntelemme koko asiakaskuntaamme: yksittäisiä metsänomistajia sekä pieniä ja suuria metsäalan toimijoita.

Veikko Iittainen

metsänomistajien palvelupäällikkö

Suomen metsäkeskus