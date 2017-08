Eikö Suomessa osata kouluttaa nuoria työelämään?

Suomen kasvun esteeksi on noussut yhä useammin osaavan työvoiman puute. Kokoomuk­sen ministeriryhmä helpottaisi tilannetta luopumalla ulkomaisten työn­tekijöiden työlupien tarveharkinnasta – perusteena työvoiman kova kysyntä.

Työluvan saamiseen menee nykyisin keskimäärin neljä kuukautta.

Se on yrityksille ulkomaankauppa- ja kehi­tys­ministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan ihan liian pitkä aika.

Yritykset rekrytoisivat Suomeen joitakin tuhansia ihmisiä lisää.

Työ- ja elinkeino­ministeriön työllisyys­katsauksen mukaan kesäkuun lopun laskentapäivänä oli Suomessa alle 25-vuotiaita työttömänä 45 827 henkilöä.

Miksi nuorisoamme koulutetaan työttömiksi?

Toki on ymmärrettävää, että erityisosaamista voi joillakin aloilla tarvita, mutta tämä sama tilanne on jatkunut vuosikausia. Samaan aikaan nuorisotyöttömyys on jatkuvaa.

Entä ulkomaalaiset, heitäkin oli samaan aikaan työttö­mä­nä 34 932 ja erilaisissa työllisyyspalveluissa 22 796 henkilöä sekä työvoiman ulkopuolella 3 501 henkilöä eli ilman työpaikkaa oli yhteensä 61 229 ulkomaalaista henkilöä.

Eikö heistäkään löydy väkeä todellisiin työvoiman tarpeisiin, kouluttamallakaan?

Airi Pulkkinen

Kuopio