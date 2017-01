Elämyksiä janoavat suomalaiset

Vuosi vaihtui historiallisen itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoteen. Viimeiset yli 70 vuotta ovat olleet rauhan ja näin myös hyvinvoinnin antoisia vuosia suurimmalle osalle väestöstä.

Viime vuodet olemme ylläpitäneet tuota hyvinvointia yhä jatkuvalla velanotolla. Hallitukset ovat kykyjensä mukaan yrittäneet katkaista velkakierrettä – tuloksetta.

Nykypoliitikoille sanon, että lähes kaikki toimenne ovat vääriä, koska nyt maailmantalouden keinotteluun on luontoäiti puuttumassa, ja se ei ymmärrä muista kuin luonnonlaeista.

Muistutan, että luonto on antanut meille viimeisten 150 vuoden ajan ”lähes ilmaista” muinaista aurinkoenergiaa fossiilienergian muodossa. Nyt kuitenkin luontoäidin akun virta käy vähiin, olemmehan sen helpoimmat antimet pian käyttäneet. Siinä syy maailmantalouden ja Suomen heikkoon tilaan.

Maaseudun Tulevaisuus (MT 16.12.) ”Kotimaan matkailua kannattaa suosia” pääkirjoitus on teidän, arvon ministerit, luettava. Otsikko on hyvä ottaa kärkihankkeiden joukkoon.

Matkustustaseemme on kasvanut viime vuosina -300 miljoonasta aina vuoden 2015 -2 miljardiin euroon,huomaa miinusmerkki! Se tarkoittaa, että 40 000 hyvin ansaitsevan ihmisen vuosipalkka tai kahden Äänekosken jätti-investoinnin verran veimme rahaa enemmän kuin Suomeen tuli matkailutuloja. Eli elämykset maailmalta haettuna vievät meidät perikatoon.

Nyt kysyn vinkkinä, missä on (MT 30.12.) kirjoituksen ”Polttoöljyn verotus noussut rajusti” -grafiikan lentokonekerosiinin verotuksen pylväikkö? Hyvät ministerit ja kansanedustajat, tehkää asian korjaamiseksi jotain.

Kerskakulutukseen on puututtava ja maaseudun yhä pienenevän väestön, erityisesti kotieläintuottajien oloihin on saatava parannuksia. Heidän jaksamisensa tulee juhlavuoden jälkeenkin olemaan tärkeämpää kuin minkään muun ammattiryhmän.

Tuottajat eivät matkaile Kaukoitään. He menevät joka aamu navettaan, sikalaan, kanalaan ja lampolaan, jotta meillä on ruokaa. Elintarvikeomavaraisuus on tärkein asia, mitä meidän tulee tavoitella.

Jorma Jokisalo

Kaasmarkku