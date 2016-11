Elävän saariston puolesta

Saimme saaristoon erittäin ikäviä uutisia. Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee kokeilua jossa yhteysalusliikenne tulisi maksulliseksi kaikille 1.4.2017 lähtien.

Tässä on kyse siitä, että meitä käytetään ihmiskokeena ilman omaa suostumustamme. Liikenne- ja viestintäministeriö on käyttänyt tämän kärkihankkeen mietintään kaksi vuotta, ja lopputulemana on jo kerran kokeiltu käytäntö eli yhteysalusten maksullisuus.

Erona aiempaan on se, että tämä koskisi nyt myös saaristossa vakituisesti asuvia henkilöitä sekä heidän yrityksiään.

On käsittämätöntä, että tällainen esitys on päässyt etenemään näin pitkälle ja että ministeriöllä sekä esitystä valmistelleilla virastoilla on näin vähän ymmärrystä, miten kokeilu tulee vaikuttamaan saaristoon, täällä eläviin ihmisiin ja täällä toimiviin yrityksiin.

Esitys on jo lähtökohtaisesti lainvastainen, koska lain mukaan valtion on taattava saaristolaisille liikenneyhteys, joka on joko maksuton tai hinnaltaan kohtuullinen. Liikenne- ja viestintäministeriön esitys ei täytä kumpaakaan kriteeriä.

Vaikka tämä esitys tehdään hallituksen kärkihankkeen nimissä, sen vaikutus tulisi olemaan aivan päinvastainen. Hallituksen kärkihankkeen nr 1 tarkoituksena on luoda työpaikkoja, nostaa kilpailukykyä ja luoda yritysystävällinen ympäristö – tämän kokeilun seurauksena menetettäisiin työpaikkoja, heikennettäisiin kilpailukykyä ja luotaisiin yritysvihamielinen ympäristö.

Kokeilu tuo myös eriarvoisuutta ihmisten ja alueiden välille, jos yhteen saareen saa kulkea ilmaiseksi koska sinne liikennöi lossi - ja toiseen saareen kulkemisesta joutuu maksamaan koska sinne liikennöi yhteysalus. Näin ollen saaret joutuvat erilaiseen kilpailutilanteeseen.

Heisalan saareen kulkee yhteysalus ms Viken, jonka liikennöimällä reitillä on kuusi saarta. Reitillä on lukuisia yrityksiä, kuten matkailu-, maatalous-, puutarha- ja kalastusyrityksiä.

Asiaa valmistelleiden virkamiesten käsitys on, että yhteysalukset liikennöivät vain ”lähes asumattomiin” saariin, joissa ei ole teitä eikä niihin kuljeteta esimerkiksi raskasta liikennettä. Tämä käsitys on niin väärä kuin olla voi.

Pelkästään Heisalan saareen kulkee edestakaisin vuosittain yli 2 000 ajoneuvoa, joista noin 500 on kuorma-autoja. Molempien tilojen sukupolvenvaihdoksesta on alle kymmenen vuotta.

Olemme satsanneet satoja tuhansia euroja tuotantoomme siinä uskossa, että meidän yhteytemme mantereelle tulee jatkumaan. Ministeriön esitys aiheuttaisi kuitenkin niin suuria lisäkuluja, että joudumme luopumaan tuotannostamme.

Toivomme siis hartaasti, että liikenne- ja viestintäministeriö vielä harkitsisi esitystään ja toimisi elävän saariston puolesta.

Toni Rahkonen perheineen

omenanviljelijä

Heisala

Sonja ja Andreas Johansson

maidontuottajat

Heisala