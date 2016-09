FSC MTK:n agendalle

Italialaisesta ruokakojusta ostettu pasteija pakattiin paperipussiin, jossa oli FSC-logo. Harry Potterit painetaan FSC-sertifioidulle paperille.

On aivan selvää, että FSC-sertifioiduilla tuotteilla on kysyntää. Meidän pienmetsänomistajienkin pitäisi päästä sertifikaatin piiriin. MTK on siinä avainasemassa.

MTK:n tuleekin toimia asian eteen kahdella tasolla:

1. Lähteä mukaan FSC-sertifikaatin Suomen kamareihin, jotta FSC-sertifikaatin hankkiminen olisi aidosti mahdollista myös pienemmille metsätiloille.

2. Paikallisten metsänhoitoyhdistysten tulee tarjota FSC-sertifiointimahdollisuutta asiakkailleen.

MTK:n tulisi aidosti ajaa metsänomistajien etua. Tässä tapauksessa etu on pienenkin metsänomistajan mahdollisuus FSC-sertifikaattiin.

Kajaani