Hallitukselta ja eduskunnalta odotetaan tärkeitä päätöksiä

Pääministeri Juha Sipilä on joutunut median ja oppositio­puolueiden pyöritykseen, josta ei näytä tulevan loppua. Kysymyksessä on kuitenkin pikkuasia, jos sitä verrataan todella merkittäviin ongelmiin.

Hallitukselta ja koko eduskunnalta on odotettu jo pitkään monia tärkeitä valtakunnan taloutta koskevia päätöksiä, mutta ne viipyvät.

Maatalouden kilpailukyky on hiipunut EU:n elintarvikemarkkinoilla. Syömistämme maitojalosteista tuodaan jo toinen puoli halvemman tuotannon maista. Jos elintarvike­tuotantomme loppuisi kokonaan, menettäisimme kolmanneksen kansantaloudestamme.

Energiatalous on niin ikään jäänyt odottamaan toimenpiteitä, joita on monien ministerin suulla lupailtu. Muun muassa pääministeri on sanonut moneenkin kertaan, että koko maa on saatava energiantuotannon piiriin Lappia ja Kainuuta myöten. Odottavan aika on kuitenkin pitkä tässäkin asiassa.

Saksalaismallinen energiantuotanto ratkaisisi pitkälti sekä energiantuotannon että maatalouden ongelmat. Saksalainen maatalousjohtaja on todennut, että Saksa varmistaa maatalouden säilymisen ja sukupolvenvaihdokset ottamalla tilat tuettuun energiantuotantoon. Tiloille taataan näin varmat tulot jopa pariksikymmeneksi vuodeksi.

Hallitukselta ja edus­kunnalta odotetaan päätöksiä ja ratkaisuja näissä ja monissa muissakin talouden suurissa kysymyksissä. Siksi tuntuukin turhauttavalta kuunnella uutisissa toistuvaa jaarittelua pääministerin sukulaisten kaupoista.

Niiden vuoksi palkataan laki­miehiä loputtomiin tutkimuksiin, joista jää vain ”luu lonijan kouraan”. Pääministerilläkin saa olla sukulaisia, jotka harjoittavat laillista ammattia.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi