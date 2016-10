Hallituksen valmisteltava terveysperusteinen sokerivero

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tuli kristillisdemokraattien jo aiemmin esittämälle linjalle ja yksimielisesti kannatti lausunnossaan terveysperusteista sokeriveroa.

Hallitus esittää nykyisestä makeisverosta luopumista, koska se joutui eri tuoteryhmiä syrjivänä ja valtiontalouden paikkaamiseen kerättävänä Euroopan unionin komission syyniin. Sen sijaan terveysperusteista veroa vastaan komissio ei ole asettunut.

Makeisvero on siis korvattavissa terveysperusteisella sokeriverolla. Terveysperusteinen sokerivero on käytössä muun muassa Unkarissa ja terveysperusteisia veroja on käytössä myös Tanskassa ja Norjassa.

Sokeri on terveydelle haitallista, vaikuttaa lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin ja lihavoitumiskehitykseen sekä on haitallista suun- ja hampaiden terveydelle. Kielteisten terveysvaikutusten lisäksi nykyisestä makeisverosta luopumisella menetetään ensi vuonna 100 miljoonaa euroa verotuloja.

Terveysperusteisen sokeriveron avulla veropohjaa voidaan laajentaa. Silloin saataisiin suurin piirtein makeisveron nykyisellä veroasteella noin 300 miljoonan euron verotuotto.

Sokerin määrä tulee joulukuusta lähtien ilmoittaa tuotepakkauksissa. Sokerivero pitää tietenkin rajata niin, että sen ulkopuolelle jätetään tuotteet, joissa on luontaista sokeria, kuten hedelmät ja kasvikset.

Jos sokeriveroon liittyvät rajaukset on mahdollista tehdä Unkarissa, ei Suomessa voida olla jälkijättöisempiä.

Sari Essayah

kansanedustaja (pj. KD)

Lapinlahti