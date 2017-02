Harha nimeltään yhteiskunta- rakenteen tiivistäminen

Vielä 1980-luvulla puhuttiin ekokaupungeista ja -lähiöistä. Tämä tarkoitti väljää asunto­aluetta, jossa oli runsaasti puistomaisia alueita.

Sittemmin vihreiden johdolla runnattiin läpi ajatus, että yksityisautoilu on kaiken pahan ilmentymä ja alettiin ihannoida tiiviisti rakennettuja maailman suurimpia metropoleja. Ideo­logia sai nimen ”yhteiskunta­rakenteen tiivistäminen”.

Tämä ajatusmalli on iskostunut täydellisesti päättäjiimme kautta puoluekentän. Sen mukaan on tehty päätöksiä kaavoituksesta sekä oppilaitosten, virastojen ja kaiken yhteiskunnallisen infrastruktuurin perustamisesta ja lopettamisesta.

Onpa tähän vedoten torpattu jopa yksityisellä rahalla rakennettavaksi aiottuja kauppa­keskuksia.

Tuloksena on ollut palvelujen ja väestön keskittäminen muutamaan suurempaan niin sanottuun kasvukeskukseen. Tätä on perusteltu nimenomaan energiatehokkuudella ja päästöjen vähentämisellä. Valitettavasti päätökset on tehty virheellisen tiedon pohjalta.

Tiiviiden ja energiatehokkaaksi rakennettujen kaupunki­keskusten ekologisuus on osoitettu harhaksi. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tutkimus vuodelta 2015 (Ottelin, Heinonen, Junnila) todistaa aukottomasti uusien tiivisti rakennettujen alueiden kuluttavan enemmän energiaa ja aiheuttavan enemmän päästöjä kuin vanhempien ja väljempien alueiden.

Haja-asutusalueet ovat kaikkein ekologisimpia. Kuinka tämä on mahdollista?

Näin käy, kun otetaan huomioon eri alueiden asukkaiden energiankäyttö ja kulutus kokonaisuutena. Kaupunkilainen kuluttaa ja matkustelee keskimäärin maalaisserkkuaan enemmän. Haja-asutusalueitten asukkailla henkilöautoineen ei siis ole mitään aihetta tuntea syyllisyyttä siitä, että asuvat siellä missä haluavat.

Kun vielä otetaan huomioon kaupunkien ilman pienhiukkas­pitoisuudet ja se, että THL:n tutkimus vuodelta 2013 osoittaa maaseudulla asuvien ihmisten kokevan elämänsä onnellisemmaksi ja turvallisemmaksi kuin kaupungeissa, olisi korkea aika unohtaa nykyinen keskittämis­politiikka ja kehittää Suomea hajautetumpaan suuntaan.

Ei vain asuntoja vaan koko yhteiskuntaa, onhan hajautettu yhteiskunta kestävämpi ja joustavampi myös kriisitilanteissa.

Matti Hytölä

Konnevesi