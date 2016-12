Hassi vastaa Soinin väitteisiin

Ulkoministeri Timo Soini väitti kolumnissaan ”Ylivihreys historiaan” (MT 2.12.) virheellisesti, että edellinen hallitus olisi jättänyt jälkeensä tilanteen, jossa kivihiiltä poltettiin enemmän kuin koskaan.

Tilastokeskuksen mukaan kivihiilen käyttö oli Suomessa huipussaan vuonna 2003.

Viime hallituksen lopettaessa eli vuonna 2015 kivihiiltä poltettiin kolmasosa huippuvuoden tasosta ja melkein 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011 eli Kataisen–Stubbin hallituksen aloittaessa.

Soinin linjausta, että valtion ei tule tukea terveydelle vaarallista energiantuotantoa, vihreät kannattavat lämpimästi. Se tarkoittaa, että lopetetaan fossiilisten polttoaineiden ja turpeen verotuet, joita nyt maksetaan noin miljardi euroa vuodessa.

Siitä, että niiden poltto sairastuttaa ja jopa tappaa ihmisiä, on runsaasti vahvistettua tutkimustietoa, jota saa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Lisäksi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltto kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Niiden, jotka haluavat Suomen pyörivän ilman tuulivoimaa, on hyvä muistaa, että tuulivoima on jo nyt merkittävä työllistäjä Suomessa. Tuulivoiman arvioidaan työllistävän 4 000–5 000 ihmistä sen lisäksi, että se on puhdasta kotimaista energiaa.

Vihreät julkaisivat sunnuntaina oman energiavisionsa. Se lisää uusiutuvaa energiaa kaksi kertaa nopeammin kuin hallitus, luo enemmän uusia työpaikkoja, ja siirtyy hiilineutraaliin Suomeen jo 2030-luvulla eikä vasta vuosisadan puolivälissä, mikä on hallituksen energiastrategian tavoite.

Uusia työpaikkoja luodaan parhaiten, kun kehitämme Suomessa osaamista ja tuotteita, joilla on koko maailmassa kasvavat markkinat. Näitä ovat tuuli- ja aurinkoenergia, älysähköverkko, virtuaalivoimalaitokset ja sähköenergian uudet varastointiratkaisut.

Vientituotteiden kehittäminen edellyttää, että luomme näille asioille kotimarkkinat. Ei Nokian kännyköistäkään olisi aikoinaan tullut menestystuotetta, ellei niille olisi luotu kotimaanmarkkinoita vapauttamalla matkapuhelut kilpailulle 1990-luvun alussa.

Satu Hassi

kansanedustaja (vihr.)

ympäristövaliokunnan puheen­johtaja