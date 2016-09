Hirvijahti loppui petojen takia

Syksyn hirvijahtiin ei tulla myöntämään pyyntilupia lainkaan Nurmeksen, Lieksan eikä Ilomantsin alueille. Paikalliset asukkaat ovat pohtineet, miten tähän on ajauduttu.

Vastaus on hyvin helppo. Se on liian suureksi paisunut petokanta, joka on verottanut hirvikannan niin pieniksi, ettei se enää olisi kestänyt metsästystä. Hirvien vasatuotto ei riitä edes petojen ravinnon hankintaan.

Venäjän Karjalassa on heidän kertomansa mukaan hirvikanta romahtanut lisääntyneiden petokantojen takia. Miksi Suomessa ollaan valmiit uhraamaan hirvi- ja peurakannat pedoille?

Hirvenmetsästys on ollut vuosikymmeniä jokaisen kylän sosiaalinen tapahtuma syksyisin. Nyt se on sitten pitänyt lopettaa vain siitä syystä, kun petokantoja ei ole pidetty kurissa.

Myös koirien kokeiden pitäminen on lopetettava, samoin erimuotoinen pienriistan metsästys. Paikalliset asukkaat ihmettelevät päättäjien ratkaisuja. Petojen pyyntilupia on annettu takavuosina niukasti, ja se on johtanut nykyiseen tilanteeseen.

Kun vuodesta toiseen vasat häviävät, niin myös aikuiset hirvet vanhenevat ja lopulta kuolevat vanhuuteen. Jäljelle ei jää mitään muuta kuin pedot keskenään mellastamaan.

Petopaine lisääntyy kotieläinten suuntaan. Moni karjankasvattaja on jo niin suivaantunut, että lopettaa ammattinsa, kun olosuhteet ovat vaikeutuneet ja elinkeinon harjoittaminen vaarantunut.

Petojen takia on tehtävä ylimääräistä työtä. Päivälläkin karja on pyrittävä saamaan sisäsuojiin, että petojen aiheuttamat vahingot vältettäisiin. Laitumet on aidattava petojen hyökkäykset kestävillä aidoilla, joiden perustaminen aiheuttaa ylimääräisiä kuluja.

Tänä kesänä on ollut poikkeuksellisen paljon töitä SRVA:n toimijoilla, jotka ovat joutuneet yökausia työskentelemään koirien kanssa, jotta saisivat pihoihin tulleet karhut häädetyksi pois ihmisten nurkista. Näitä tehtäviä on ollut rajakunnissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Karhujen ja susien läsnäolo aiheuttaa monissa ihmisissä pelkoa. Nyt olisi heti marjasato metsissä korjattavissa, mutta monet eivät kerta kaikkiaan uskalla karhujen takia lähteä marjastamaan.

Miten tämä rajaseutujen suuri haitta voitaisiin poistaa? Vastaus ei liene vaikea antaa.

Paikalliset asukkaat toivovat päättäjiltä järkeviä päätöksiä, jotta tämä epäkohta saataisiin normalisoiduksi. Tassu-järjestelmään on lähetetty jatkuvasti lisääntyneitä tietoja petohavainnoista. Se näyttää vain vähän vaikuttaneet tuleviin pyyntilupiin.

Paikalliset asukkaat haluaisivat päästä syksyllä 2017 hirvijahtiin. Se tulee onnistumaan vain, jos petopolitiikkaa muutetaan siten, että petojen määrää rajoitetaan nykyistä tuntuvasti enemmän.