Isänmaallisuus, vihreät ja Suomen metsätalous

EU-komission lulucf-esityksen puolesta äänestäneitä meppejä on syytetty isänmaan edun vastaisesta toiminnasta.

Ensinnäkin: Mielestäni suurinta mahdollista isänmaallisuutta on huolehtia siitä, että lapsillamme ja tulevilla sukupolvilla on täällä hyvä olla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tätä mitä suuremmassa määrin.

Toiseksi: Komission esitys olisi mahdollistanut puun käytön nykytasolla, ja jopa sen pienen lisääntymisen.

Perustellaanpa tätä hieman.

Komission esityksessä oleellista oli hiilinielun taso. Eli se, kuinka paljon metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä vuosittain. Suomen metsissä tämä taso on ollut 30 miljoonaa tonnia vuodessa.

Suomen metsät kasvavat enemmän kuin aiemmin. Vuonna 2000 metsien kasvu oli 90 miljoonaa kuutiometriä, ja tällä hetkellä se on noin 110 miljoonaa kuutiometriä.

Koska metsät kasvavat enemmän, ne myös sitovat hiilidioksidia enemmän. Ja kun taas hiilinielujen, eli hiilen sitomisen määrän, on syytä pysyä samalla tasolla, hakkuita on mahdollista jopa hieman lisätä.

Esitys, jonka puolesta Heidi Hautala, Merja Kyllönen, Sirpa Pietikäinen ja Pirkko Ruohonen-Lerner äänestivät, olisi siis mahdollistanut hakkuiden säilymisen nykytasolla ja jopa niiden pienen lisääntymisen.

Sipilän hallitukselle komission esitys oli ongelmallinen, koska hallitus haluaisi lisätä hakkuita merkittävästi.

Komission esityksen mahdollistama hakkuutaso olisi ollut noin 70–75 miljoonaa kuutiometriä (jopa yli tämän) vuodessa riippuen vertailuvuosista ja Suomen metsien kasvusta.

Hallitus on asettanut hakkuutavoitteeksi 80 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2013 hakkuiden määrä oli 65 miljoonaa kuutiota.

Täpärästi hyväksytty muutosesitys, jota juhlittiin Suomen voittona, mahdollistaa nuo 80 miljoonan kuution hakkuut ilman lisäpäästöjen kompensointia.

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta muutosesitys on huono. Se nimittäin mahdollistaa vielä suuremmatkin hakkuut, ja siten hiilinielun merkittävän pienenemisen. Ei vain Suomessa, vaan koko EU:ssa.

Näin EU näyttää huonon mallin myös muulle maailmalle – muun muassa metsäisille Brasilialle ja Indonesialle.

Hiilinielut ovat koko maailmassa merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Esimerkiksi Suomessa kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 70 miljoonaa tonnia vuodessa, ja metsien nielut sen 30 miljoonaa tonnia. Hiilinieluilla on siis valtavasti väliä.

Kiitos rohkeille suomalaismepeille, jotka äänestitte tulevia sukupolvia ajatellen.

Silja Keränen

DI, metsänomistaja

Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja

Kajaani