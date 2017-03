Isot erot navetta- lupien hinnoissa

Yllätyin, kuinka isoja eroja Suomessa on navetan rakennus­luvissa. Hintaerot voivat olla tuhansia euroja.

Hinnat ovat kuntakohtaiset. Hinnoitteluperusteissa on suurta vaihtelua.

Tein kyselyä useisiin kuntiin. Yleensä hinta näyttää koostuvan perusmaksusta, ja siihen lisätään neliömetriä kohti tietty summa.

Mitä suurempi rakennus, sitä suurempi on luvan hinta. Perusmaksun suuruus ei kuitenkaan näyttäisi olevan merkittävin isojen navettojen rakennusluvan kokonais­hintaan vaikuttava asia.

Isommissa rakennuksissa hyvin merkittäväksi muodostuu neliömetriä kohti tuleva lisähinta. Jos neliömetriä kohti tuleva hinta on 4,5 euroa, se on 1 000 neliön kohdalla 4 500 euroa. Jos taas vastaava taksa on 2,5 euroa neliöltä, luvan hinta on 2 500 euroa.

Joissain kunnissa hinta oli tietyn suuruinen tiettyyn kokoon asti ja taas tietyn suuruinen tiettyyn seuraavaan pinta-alaan asti.

Rakennusluvan lisäksi toki muitakin lupia tarvitaan.

Lupahinnoittelu voi vaikuttaa uuden navetan rakentajan suunnitelmiin. Ainakin jos kunnanrajat ovat melko lähekkäin ja kyseessä on rakentaja, jolla ei ole entisiä rakennuksia tietyllä tontilla.

Yrityksiä houkuttelevassa kunnassa kannattaisi hinnoittelua vakavasti miettiä. Entä jos rakennus ja siten iso yritys menevätkin naapurikuntaan?

Olisiko hinnoittelussa yhtenäistämistä koko Suomen osalta? Mielestäni olisi.

Minna Reijonen

kaupunginhallituksen jäsen

Kuopio