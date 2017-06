Järki käteen ja politikointi pois sote-asiasta

Sote-uudistuksen toteutumisen suurin uhka on politisoitunut keskustelu. Mikään ei etene, ja kaikki huutavat yhteen ääneen: Ei käy, ei käy!

Nyt ei ole irtopisteiden ja kannatuksen kalastelun aika. Tärkeintä pitäisi olla ihmisten saama hyvä ja tasapuolinen hoito sekä sitä myötä sosiaali- ja terveysmenojen kustannusten hallinta.

Miksi sotesta on tehty tämmöinen mörkö? Ei tämä ole maailmanloppu, uudistua pitää. Valinnanvapaushan on ollut jo varsin pitkään käytössä, ja monta vaivaa, esimerkiksi lonkkaleikkauksia, on hoitunut ripeästi ilman vuosikausien jonotusta.

Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta oleellista on, että kunnissa ja jatkossa maakunnissa on halua tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Tämä pitäisi ottaa huomioon jo nyt. Esimerkiksi hoivapalveluissa kilpailutukset olisi syytä tehdä tasapuolisesti ja oikeita kustannuksia verraten.

Palvelun oikeat kustannukset pystytään laskemaan, jos halutaan. Jyväskylän kaupunki on hyvä esimerkki siitä, miten kustannukset lasketaan. Ne ovat kaupungin kotisivuilla kenen tahansa luettavissa. Jatkossa pitää varmistaa, ettei maakunta omi koko palvelutuotantoa itselleen.

Toivoisin, että palvelunohjaajat, jotka ovat uudistuksen tärkeimmät henkilöt, ovat täysin erillään maakunnan omasta palveluntuotannosta. Tämä korostuu etenkin ihmisryhmässä, joka tarvitsee tukea valintojen tekemisessä, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujissa.

Valinnanvapaus tulee koskettamaan kaikkia, mutta palvelunohjauksessa tulee huomioida yksilöiden oikeat tarpeet ja valinnat tehtävä ihmisen näkökulmasta, eikä esimerkiksi halvimman hinnan mukaan.

Jos lähdetään alekilpailuun, josta on esimerkkejä kokeilualueilla käyttäen työnimenä minikilpailutusta, palataan vanhaan "huutolaisaikaan". Kustannukset tulevat vain kasvamaan loppujen lopuksi. Laatu laskee väistämättä, jos hintoja poljetaan. Lopulta asiakas on se, joka kärsii.

Asenteita olisi syytä tarkistaa etenkin nyt uudistuksen kynnyksellä ihan koko Suomessa. Jokaisen viranhaltijan tulisi toimia ammattimaisesti ja keskittyä oman työtehtävänsä hoitamiseen eikä antaa oman ideologian tai mielipiteen vaikuttaa päätöksentekoon.

Oman edun turvaaminen pitää jättää pois työstä, koska potilaan ja asiakkaan etu on tärkein asia.

Kalervo Saastamoinen

puheenjohtaja

Savon alueen Terveys- ja sosiaalialan Yrittäjät ry