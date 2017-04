Jalo ja hirveä hirvi

Hirvikanta on vahva ja tuottava, kiitos säännöstellyn metsästyksen ja taimikoiden runsauden. Mitä enemmän on hirviä, sitä enemmän on niiden aiheuttamia kiusoja, vahinkoja ja onnettomuuksia.

Kiusoista hankalimpia ovat hirvikärpäslaumat, jotka pahimmillaan ajavat marjastajat ja sienestäjät tuulisemmille paikoille.

Nyt ovat tutkijat löytäneet yhteyden hirvieläinten ja punkkien määrän välille.

Metsävahingot kohdistuvat koivu- ja mäntytaimikoihin, mistä seurauksena on metsien tarpeetonta kuusettumista. Syntyy myös runkojen sisään kasvavia ja vasta jalostuksen yhteydessä paljastuvia vikoja.

Lyhyemmän talven alueilla vahingot ovat yleensä hajallaan ja pienempialaisia kuin paksulumisilla, pohjoisen mäntyvaltaisemmilla seuduilla.

Vahingot eivät myöskään jakaudu tasapuolisesti. Toiset omistajat kärsivät enemmän kuin toiset.

Kokonaan oma lukunsa ovat hirvien aiheuttamat liikenneonnettomuudet.

Puheet miljoonia pyörittävästä riistataloudesta herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Taloudellisen toimijan on vastattava myös aiheuttamistaan kuluista ja muista seurauksista. Nyt ei taida näin olla.

Hyödyt lankeavat metsästäjille ja alan liike-elämälle, mutta ylisuuren kannan kustannukset, vahingot, onnettomuudet, kiusat ja vaivat liian paljon muiden hartioille. Tällainen toiminta ei voi olla kestävällä pohjalla.

Vuosikymmeniä jatkuneesta kiistelystä on päästävä eroon. Objektiivinen ja laaja tutkimus ”hirvitaloudesta” on tarpeen. Pitää selvittää kyseisen toiminnan hyötyjä ja haittoja ainakin ekologiselta, sosiaaliselta ja taloudelliselta pohjalta.

Ukkoutuneet hirviporukat on uudistettava. Metsänomistajien ja metsätalouden organisaatioiden on tartuttava napakasti ongelmiin.

Vahinkojen korvaukset on saatava ajan tasalle. Ylisuurta hirvikantaa on harvennettava ja metsästäjät saatava kantamaan vastuunsa harrastuksensa seurauksista.

Puheet miljoonia pyörittävästä riistataloudesta on syytä unohtaa ja harrastaa vain metsästystä.

Näin ”hirvitalouskin” saataisiin kestävälle perustalle ja metsästyksen jatkuvuus turvatuksi.

Seppo Silvennoinen

metsänhoitaja

Mikkeli