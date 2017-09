Kärnä vääristelee

Kaupunkiviha saa kansanedustajankin vääristelemään asioita. Mikko Kärnä (kesk.) kirjoitti Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan (MT 11.9.), että ”veroistakin pääkaupunkiseutu varastaa leijonanosan”.

Kärnä viittaa metron saamaan valtion tukeen, joka on 249 miljoonaa. Kärnä, kuten muutkin pääkaupunkiseutua vihaavat mielellään ja helposti unohtavat valtionosuus­järjestelmän.

Kuntien valtionosuus peruspalvelujen järjestämiseen on tänä vuonna 8,6 miljardia euroa, josta Espoo, Helsinki ja Vantaa saavat yhteensä noin 400 miljoonaa. Yhtä ihmistä kohden valtionapu pääkaupunki­seudulla on tänä vuonna 370 euroa, kun se muualla maassa on noin 1 900 euroa/henki.

Maataloustuet olivat vuonna 2016 noin kaksi miljardia. Valtion budjetista valtionapu ja maataloustuet ovat siis lähes 20 prosenttia. Kestävyysvaje eli säästötarve on 5 prosenttia budjetista.

Vihaa lietsovien ihmisten kuuntelu ei johda mihinkään hyvään. On hyvä ajatella itse ja selvittää faktat.

Juha Pohjola

Helsinki