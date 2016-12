Kahden euron haittavero vuoden turhakkeelle

Lopultakin vuoden turhakkeeksi on valittu muovikassi. Se on mitä osuvin valinta. Minulle kun aina on ollut käsittämätöntä, miksi suurin osa ihmisistä ostaa kaupasta muovi­kasseja ostostensa kantoon. Itseltäni se jää poikkeuksetta väliin.

Vahvan kangaskassin tai korin käyttöikä on vuosikausia. Niitä jopa jotkut yritykset jakavat lahjoituksina. Eikä voi vedota edes muovikassien käyttöön roskakasseina, kun järkevä ihminen vie talousjätteensä roskikseen biohajoavasta materiaalista tehdyillä pusseilla. Moni myös kompostoi jätteensä, joka on ihailtava käsittelymuoto.

Uusiutumattomia luonnonvaroja kuluttavia muovikasseja ja pusseja käytetään maailmassa mielettömän paljon ja tahallisen tietoisesti täysin turhaa.

Ympäristö järjestö Planet Arkin mukaan, joka vuosi kuolee kymmeniä tuhansia valaita, lintuja, hylkeitä sekä kilpikonnia, ihmisten väli­pitämättömyyden seurauksena – mereen joutuneiden metrien paksuisten ja laaja-alaisten muovipussi­massojen tukahduttamana. Eikö muiden kuin inhimillisen kuluttajan mieleen tule se, että oma kassi pelastaisi paljon eläimiä ja tulisi halvemmaksi kuin aina uuden muovikassin ostaminen?

Toivon, että niin muovi- kuin paperikasseihin asetettaisiin vähintään kahden euron haittavero. Ei kiusaksi, vaan meidän yhteisen luontomme säästämiseksi, ja tulisi siitä pieni tulo valtiollekin.

Suomi on tässä asiassa pahasti jälkijättöinen maa, sillä maailmassa on jo paljon maita, joissa muovikassit ovat kiellettyjä. Meillä luonnon­suojelu tältä osin jätetään luonnon hyvinvointia ajattelevan kuluttajan käsiin.

Taisto Levo

Alastaro