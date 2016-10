Kaidi raivaa Vuotoksen energiakäyttöön

Kemiin rakennettavan Kaidin biodieseliä ja biobensiiniä tuottavan laitoksen vuotuinen energiapuun tarve on kaksi miljoonaa kuutiometriä. Metsän kasvusta tehdyn tilaston mukaan raaka-ainetta on riittävästi 200 kilometrin säteellä Kemistä.

Riittävyysarvio on varmasti oikea. Linnuntietä 200 kilometrin kehään mahtuu myös Vuotoksen alue Pelkosen­niemen ja Kemijärven rajamailla. Kemijärveltä on junayhteys Kemiin, ja lähtöasemalla on lastauspaikat valmiina.

Pitkällä tähtäimellä metsien tehokkaalla hoidolla, johon kuuluu harventaminen, saadaan energiapuuta valtavia määriä. Nämä määrät ovat hajallaan koko sen 200 kilometrin kehän sisällä.

Puiden keruu ja kuljetus ovat hajallaan olevien alueiden käytössä kallista. Yhtenäisiä saman omistajan hallussa olevia metsiköitä on valtion mailla, yhteismetsissä ja ennen kaikkea Kemijoki Oy:n hallussaan pitämällä Vuotoksen alueella.

Lapin Liitto on oikeassa kaavoittaessaan Vuotoksen alueen energian tuotantoon. Sen ei välttämättä tarvitse olla vesi­voimaa, mutta sekin on seuraavan suunnitelman mukaan helposti käyttöön otettavissa.

Ensin puretaan Natura 2000 -suojelualueet välttämättömän valtakunnallisen edun nimissä. Tehdään alueelta uusi energiapuuselvitys ja samalla tutkitaan turpeiden paksuudet. Näiden perusteella määritetään koko alueen bioenergian tuotto.

On arvio, että sieltä löytyy Kaidille usean vuoden eväät ja raivauksen jäljiltä mahdollisesti turpeet. Ne tosin ovat muuhun energia-arvoon nähden mitättömän pienet.

Tämän jälkeen on kaksi mahdollisuutta: Ensiksi autioitunut alue pitää metsittää uudelleen. Toiseksi voidaan koko alue kiertää maapadoilla ja tehdä vesivoima-allas.

Altaan saarille rakennetaan tuulivoimalat. Altaasta vesi­voiman tuotantoon mennyt vesi pumpataan takaisin tuulivoimaloiden sähköllä.

Tällä tavalla saadaan valtavat määrät bioenergiaa ja lopulta kymmeniä mega­watteja puhdasta sähköenergiaa. Tuulivoimalat tekevät alueesta kunnille kiinteistöveron muodossa aarreaitan.

Eelis Pulkkinen

Raanujärvi