Kansa sai, mitä se ei tilannut

Vaalit on käyty ja äänet annettu. Sosiaalisessa mediassa on kuukausia rummutettu miten persut on pettänyt vaalilupauksensa ja heitä ei pidä äänestää.

Arvostelijoiden mukaan nyt ei olisi pitänytkään mennä hallitukseen ja edellisellä kaudella syytettiin siitä, että ei lähdetty hallitukseen. Aina haukutaan.

Jokaisen pitäisi kuitenkin ymmärtää, että hallituksessa pitää tehdä kompromisseja, muuten se ei toimi. Ei se ole vaalilupausten syöntiä. Siellä ei voi toimia vaalilupausten mukaan, ei niin tehdä oppositiossakaan.

Kostoksi persuille kansa jäi kotiin eikä äänestänyt ollenkaan. Äänestysprosentti laski, mutta kokoomuslaiset menivät äänestämään, ja kokoomuksesta tuli Suomen suurin kuntapuolue.

Nyt Kokoomuksen painoarvo nousee hallituksessa. Sitäkö kansa halusi? Ehkä ei, mutta sitä sai, vaikka ei tilannut.

Nyt kansa odottaa seuraavia vaaleja, että saisi äänestää valtaan vihervasemmiston, jotka ovat luvanneet ilmaispalveluja ja jakavat jo nyt lupauksissaan rahaa joka paikkaan. On kuitenkin mitä todennäköisintä, että lupaukset petetään tai vielä pahempaa, että ne toteutetaan ja edessä on konkurssi.

Ei pidä antaa katteettomia lupauksia, mutta pakolaistulva ei ole persujen vika. Jos me alamme rakentaa Suomesta koko maailman paratiisia pieleen menee.

Ville Ruotsalainen

Oulu