Kansallispuisto Hossaan juhlavuoden kunniaksi

Suomeen perustetaan uusi kansallispuisto. Uusin ja järjestyksessään 40. kansallispuistomme sijaitsee Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kuntien alueella. Avajaiset on tarkoitus pitää kesäkuussa.

Hallitusohjelmassa sovittiin, että Suomen 100-vuotisjuhlavuonna saamme uuden kansallispuiston itsenäisyytemme kunniaksi. Rahaa perustamiseen on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Aloite Hossan kansallispuistosta tuli Suomussalmen kunnalta.

Valtio omistaa Hossan kansallispuistoon esitetyt 11 094 hehtaarin maa- ja vesialueet. Siellä on jo myös valmiina tarvittavaa infrastruktuuria: luontokeskus, opastetut vaellusreitit, autiotuvat ja laavut. Kansallispuistolla on vahva paikallinen tuki asukkailta, yrittäjiltä ja kunnalta.

Kansallispuistot ovat merkittäviä matkailukohteita. Hossan retkeilyalueella vieraili 53 300 kävijää vuonna 2015. Kansallispuistostatuksen myötä myös kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa.

Kaksi merkittävää tahoa on hiljattain arvioinut Suomen yhdeksi mielenkiintoisimmista matkailumaista. Perusteina ovat olleet erityisesti luonto ja kansallispuistot. Matkakohteita valittaessa turvallisuuden merkitys on kasvamassa. Suomi on siinä vahvoilla.

Ympäristövaliokunnan jäsenenä pääsen jo kolmatta kertaa käsittelemään uutta kansallispuistolakia. Ne ovat hienoja hetkiä eduskuntatyössä. Olisi myös upeata, jos Käsivarren Suurtuntureiden alue täydentäisi tulevaisuudessa kansallispuistoverkostoamme.

Pauli Kiuru

Kansanedustaja (kok.)

Valkeakoski