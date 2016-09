Kasvava kysyntä lisää luomumunan tuotantoa

Kananmunatuotannosta Suomessa on keskusteltu laajasti sen jälkeen, kun Lidl ilmoitti pari viikkoa sitten, että sen kaupoissa myydään ainoastaan lattiakanaloissa, ulkokanaloissa ja luomuna tuotettuja munia.

On hyvä, että Suomessa toimivien kauppaketjujen kiinnostus luomutuotantoa kohtaan kasvaa. Kuluttajatutkimukset osoittavat luomutuotteiden kysynnän lisääntyvän.

Vuonna 2015 luomuelin­tarvikkeiden vähittäismyynti Suomessa kasvoi 6,7 prosenttia. SOK:n ja Keskon luomutuotevalikoimassa kananmunat ovat olleet toiseksi myydyimpiä tuotteita.

Suomessa tuotetuista kananmunista viisi prosenttia on luomua. Vaikka tuotantomäärä kasvaa, luomumunien osuus kaikista myydyistä kananmunista on edelleen pieni.

Luomumunien kasvavan kysynnän vuoksi on tärkeää, että niitä on jatkossakin kattavasti kuluttajien saatavilla ja että luomu on tuottajalle kannattavaa.

Luomukananmunien osuus kokonaismyynnistä on muissa Pohjoismaissa Suomea korkeampi. Ruotsissa 12 prosenttia munista on luomua, Tanskassa 20 prosenttia.

Suomessa luomukananmunia tuotettiin viime vuonna 48 kanalassa. Luomu on ympäristön kannalta paras vaihtoehto munantuotannossa. Moni kuluttaja ostaa luomumunia, koska kokee niiden maistuvan paremmalle.

Luomutuotannossa myös eläinten hyvinvointi on keskeisellä sijalla, ja muun muassa tämän vuoksi tuotantokustannukset ovat tavanomaista tuotantoa korkeampia. Oleellinen tekijä luomumunien hinnanmuodostuksessa on kanoille syötettävän luomurehun korkea hinta.

Luomukanalassa kanoilla on enemmän tilaa liikkua, istua orrella ja munia pesään kuin niin sanotuilla vapailla kanoilla, häkkikanoista puhumattakaan.

Luomukanalassa pitää olla ikkunat ja päivän­valoa. Eläimet pääsevät kesällä raittiiseen ilmaan ulkoilemaan sekä etsimään maasta matoja ja hyönteisiä.

Luomutuotanto on sertifioitua tuotantoa ja sääntöjä valvotaan tarkastamalla tila vähintään kerran vuodessa. Geenimuunneltujen rehujen syöttäminen luomukanoille on kielletty.

Luomu on tavanomaista tuotantoa haasteellisempaa, sillä tuottajalla on enemmän velvoitteita kirjaamisvaatimusten, noudatettavien sääntöjen ja tarkastusten osalta.

Jotta Suomessa voidaan jatkossakin vastata kasvavaan kysyntään vankasti kotimaisella luomumunan­tuotannolla, tulee tuotannossa pyrkiä vähentämään byrokratiaan käytettävää aikaa ja pitää tuottajahinnat kannattavina.

puheenjohtaja