Kaupan asema ruokaketjussa liian vahva, mutta se ei toimi väärin

Kaupan asema nykyisessä ruokaketjussa on ylivoimainen. Se ei ole kenellekään epäselvää.

On kuitenkin virheellistä väittää kaupan toimivan väärin. Sehän toimii vain omistajiensa laillisten tavoitteiden mukaisesti.

Kuten tiedämme, ruoan myynti on keskittynyt kahdelle toimijalle, Keskolle ja S-ryhmälle.

Keskon on osakeyhtiölain mukaan pyrittävä tuottamaan omistajilleen voittoa. Se on tässä onnistunut hyvin, joten se on toiminut oikein.

S-ryhmän osuuskuntien tehtävänä on tuottaa omistaja-asiakkailleen mahdollisimman edullisia tuotteita. Tässä asiassa se olisi saattanut toimia huomattavasti tehokkaamminkin, mutta ei voi silti väittää sen toimineen väärin.

Ruokakaupan keskittyminen on johtanut tilanteeseen, jossa ruuan hintatason määrittelee kaksi toimijaa. Vapaassa markkinataloudessa tällainen tilanne ei ole ainutlaatuinen muillakaan aloilla, vaikka se ei ole toivottavaa.

Ei kukaan voi vaatia, että kauppa maksaisi elintarviketeollisuudelle jotain ylimääräistä. Se olisi täysin vapaan kilpailun hengen vastaista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan elintarvikeketjun toiminta ei ole oikeudenmukaista kuluttajaa kohtaan. Siihen voitaneen todeta, että oikeudenmukaisuudella ei ole itseisarvoa.

Nykytilanteen korjaamiseksi valmistellaan Lepän toimesta nyt uutta elintarvikemarkkinalakia. Joidenkin arvioiden mukaan se valmistuu vielä tämän vuoden puolella.

Aikanaan silloisella maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalla (kesk.) oli samantapainen tavoite. Syystä tai toisesta se kuopattiin.

En usko, että Suomessa voidaan laatia lakia, joka kieltäisi vapaan hinnoittelun. Ainoa keino nykytilanteen muuttamiseksi kuluttajaystävällisemmäksi on se, että alalle tulee lisää uusia toimijoita.

Lidl on kyllä lisännyt maltillisesti markkinaosuuttaan, mutta varonut astumasta kahden suuren varpaille. Senkään etujen mukaista ei ole kilpailla liikaa hinnoilla.

Ruuan tuottajien, maanviljelijöiden, ei ole mitään syytä olettaa, että he saisivat jatkossa tuotteistaan parempaa hintaa. Mikäli kaupan hintakilpailu jostain syystä kiristyisi, aiheuttaisi se automaattisesti myös paineita ruuan raaka-aineiden ostohinnan alentamiselle. Paine maataloustukien vähentämiseksi voimistuu.

Eivät kuluttajien maksamat ylihinnat ole menneet kokonaisuudessaan hukkaan. Meille on rakennettu lukuisia Prismoja ja City-marketteja. Niissä voimme viettää aikaamme ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä ja palvella itseämme.

Lähitulevaisuudessa meillä on ilo jopa rahastaa itse. Olkaamme siis edes tästä kiitollisia.

Ralf Nordström

Tammela