Kohta on lahnankutu

Lahna on herkullinen kala. Ongelmana on, että ihmiset eivät osaa sitä valmistaa. Nyt on kyllä herätty, ja kouluissakin tarjotaan lahnapullia.

Tässä Karjalan laulumaiden klassikkoruoka nykyaikaistettuna.

Graavilahna oli perusruokaa Karjalassa. Leikkaa lahnasta selkäfileet selän puolelta. Kalan vatsaa ei tarvitse avata. Leikkaa nahattomaksi. Laite fileet karkeaan suolaan 5–8 tunniksi. Tee marinadiliemi: 3 osaa vettä, 1 osa etikkaa ja 1 osa sokeria. Kiehauta liemi ja jäähdytä. Pilko yksi sipuli pieniksi kuutioiksi. Laita sipulit ja kalafileet marinoitumaan 12 tunniksi.

Leikkaa kalat 5 x 5 millimetrin palasiksi, silloin ruodot eivät haittaa. Yhdistä sipulit ja kalat. Lisää smetanaa ja mango­chutneytä. Sekoita. Pintaan tilliä ja rosépippuria.

Herkullista leivän tai keittoperunoiden kanssa.

Tätä maistettuasi voit jättää sillit kaupan hyllylle. Tämän ympärille voit rakentaa myös perunasalaatin lisäämällä keitetyt perunakuutiot ja suolakurkkukuutiot.

Pentti Juvonen

Liperi