Kotimaista järvikalaa liian vähän lautasella

Kotimainen luonnonvarainen kala on kuluttajalle ympäristöystävällisin vaihtoehto. Lähikala, tuotteen jäljitettävyys ja kotimaisuuden arvostus vetoavat kuluttajiin.

Kala on kevyttä ja hyvin sulavaa ruokaa. Kalan rasva sisältää omega-3-rasvahappoja, jotka vähentävät sydän- ja verisuonitautiriskiä ja parantavat diabeetikoiden sokerinsietokykyä. Lisäksi runsaalla kalan syönnillä on miesten eturauhassyövän riskiä vähentävä vaikutus. Kala on myös hyvä D-vitamiinin lähde.

Kalaa kasvaa Suomen tuhansissa järvissä runsaasti. Järvissämme elää noin 70 kalalajia ja lähes kaksi miljoonaa suomalaista harrastaa kalastusta. Suomessa kalan kulutus on noin 14–16 kg henkeä kohden vuodessa, ja siitä on kotimaisen järvikalan osuus vain noin 3–4 kg. Järvikalan osuutta pitää kasvattaa.

Järvikalan käyttöä vähentävät ammattikeittiöissä seuraavat heikkoudet: ennakkoasenteet, alhainen jalostusaste, toimimaton logistiikka, ammattikeittiöiden kapasiteetit, puutteellinen markkinointi. Tämän korjaaminen vaatii tiivistä yhteistyötä kalastajien ja ammattikeittiöiden kesken.

Jalostusastetta nostamalla kalastajakin voisi saada tuotteestaan paremman hinnan ja ammattikeittiöt olisivat kiinnostuneimpia ostamaan. Tämän toteutuminen vaatii valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita sekä valtiovallan tukea ja ohjausta.

Tässä olisi oiva kohde passiivisten yritystukien uudelleen kohdistamiselle. Näistä tarpeista pitäisi rakentaa EU-rahoitteinen hanke Suomen järvikalan hyödyntämiseksi.

Järvikalan lisäämiseksi vähittäiskaupassa tarvitaan muun muassa tuotekehitystä, toimivaa logistiikkaa, järvikalabrändiä ja ruokaohjeita. Kalaa pitäisi olla kaupan kalatiskissä ja pakastealtaassa läpi vuoden.

Tässä on kauppaketjuilla merkittävä rooli. Tarvitaan yhteistyötä kaupan, kalaa jalostavien yritysten ja kalastajien kesken.

Tarvitaan myös byrokratian karsimista. Viisi vuotta sitten Heinolassa oli yhteistyöhanke, jonka tavoitteena oli kotimaisen järvikalan käytön lisääminen. Se kaatui terveysviranomaisten vaatimuksiin.

Toivoisin että, valtiovalta ottaisi kotimaisen kalan käytön lisäämiseen aktiivisemman otteen.

Luomupekka Rusila

Heinola