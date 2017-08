Kriisitukea tarvitaan myös etelän maidolle

Hallitus sitten päätti maksaa lisätukea pohjoisen C-alueen maidontuottajille perusteena kannattavuuskriisi.

Vastaavaa lisätukea ei myönnetä etelään A/B-alueelle, vaikka kriisi koskee näitä tuottajia yhtälailla.

Mitään en ole vaatimassa pois pohjoisesta. Ymmärrän ja hyväksyn, että sinne maksetaan korotettu LHK ja kansalliset tuet.

Me täällä etelässä tuotamme samojen kriteerien perusteella samanlaista suomalaista laatumaitoa ja samalla tavalla halpuutettuna. Siksi tällainen kriisituki tulisi maksaa samansuuruisena kaikille suomalaisille maidontuottajille.

Nyt tuntuu vähän siltä, ettei meidän tekemäämme työtä arvosteta.

On ihan totta, että etelässä on paremmat viljelyolosuhteet ja meillä on myös enemmän mahdollisuuksia sivuelinkeinoihin.

Mutta miettikääpäs mitä seuraa siitä, kun etelässä pistetään navetan ovet kiinni lopullisesti. Etelä-Suomen meijerit sulkevat myös ovensa ja saadaan lisää työttömiä.

Ja maitoa ei suinkaan tuoda etelän kaupunkeihin pohjoisesta, vaan Virosta. Sieltä kun on lyhyempi matka Helsinkiin kuin Seinäjoelta.

Hallitus harjoittaa selvästi ”hajota ja hallitse” -taktiikkaa. Tällä tavalla saadaan viljelijät kadehtimaan toisiaan, kun ennemmin pitäisi vetää yhtä köyttä ja taistella todellista halpuuttajaa (=kauppa) vastaan.

MTK voisi myös osoittaa olevansa kaikkien viljelijöiden edunvalvoja ja vaatia myös A/B-alueeen tuottajille vastaavanlaista kriisitukea. Sen ei siis tarvitse millään tavalla olla pois pohjoisesta.

Eikä tällä kirjoituksella ole mitään tarkoitusta syyllistää C-alueen tuottajia mistään. Kritiikkini kohdistuu vain ja ainoastaan hallitukseen.

Tähän asti olen kannattanut Sipilän hallitusta ja jopa kehunutkin sitä, enpä kehu enää.

Keijo Komu

maatalousyrittäjä

Vesilahti