Kurttu- ruusun haitoista

MT:n tekstiviestit -palstalla kyseltiin 23.9.2016 Kurtturuusun myymisestä Hankkijan myymälöissä. Kurttulehtiruusun myynti on toistaiseksi sallittu, mutta leviämisriski pitää huomioida. Vastuu on myös kurtturuusun ostavalla kuluttajalla, jotta sitä ei päästetä leviämään luontoon.

Ensi keväästä alkaen Hankkijan myymälöissä on esillä tieto asiasta: Kurttulehtiruusu, Rosa rugosa. Huomioithan, että tuote on kansallisella vieraslajilistalla luokiteltu erityisen haitalliseksi vieraslajiksi, jonka käyttö on sallittu hyvin rajatuilla alueilla, joista kasvi ei pääse leviämään luontoon. Kasvijätteen käsittelyssä on oltava erittäin huolellinen, eikä sitä saa viedä luontoon. Myös kiulukat kannattaa poistaa ennen niiden kypsymistä, jotta linnut eivät levitä siemeniä.

Jouko Nieminen

tuoteosaston päällikkö/Puutarha

Hankkija Oy