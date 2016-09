Liha on osa suomalaista arkea

Viime viikkoina mediassa on nostettu esiin esimerkiksi kaurasta, maidosta tai pavuista valmistetut lihankorvikkeet, jotka ovat tulleet hiljattain vähittäiskauppoihin.

On hienoa, että kuluttajille on tarjolla uusia vaihtoehtoja monipuoliseen ruuanlaittoon. Useimmissa suomalaiskodeissa liha on kuitenkin edelleen keskeinen osa arkiruokailua: 94 prosenttia suomalaisista kertoo syövänsä lihaa.

Luonnonvarakeskuksen ravintotase kertoo, että keskimäärin suomalainen syö vuoden aikana noin 40 kiloa lihaa vuodessa. Kun mukaan lasketaan myös luut ja kypsennyshävikki, on lihan kulutus keskimäärin noin 79 kiloa henkilöä kohti.

Suomen Gallup Elintarviketiedon toteuttama Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2015 -tutkimus osoittaa, että suomalaisille tärkeimmät syyt syödä lihaa ovat maku ja terveys. Liha sisältää runsaasti proteiinia, B-vitamiineja ja hivenaineita, jotka osallistuvat elimistön rakentamiseen ja jotka ihmiskeho on oppinut hyödyntämään tehokkaasti.

Liha on helppo ja herkullinen osa monipuolista ruokavaliota. Lihavalikoimassakin on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja.

Ympäristön, eläinten ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää olisikin kiinnittää huomiota paitsi uusiin vaihtoehtoihin, myös ennen kaikkea siihen, millaista lihaa syömme.

Valitsemalla suomalaisen vaihtoehdon kuluttaja voi aina olla varma siitä, että liha on tuotettu valvotuissa olosuhteissa ja turhaa eläinten lääkitystä välttäen. Suomessa lihantuotantoa säätelevä lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista, ja lihan matka on jäljitettävissä.

Kotimainen lihantuotanto on myös merkittävä työllistäjä: jopa 300 000 suomalaista saa elantonsa välillisesti lihantuotantoketjusta.

Lihatiedotusyhdistys ry