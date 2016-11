Pitkään on puhuttu bio­­laitoksista, mutta maatalouden kautta tapahtuvaa kehitystä ei ole painotettu tarpeeksi. Puhutaan lähinnä isoista puuta käyttävistä laitoksista.

Karjatiloilla syntyy tarvittavaa jätettä jatkuvana virtana, jopa harmiin asti. Kun otetaan mukaan kotitalouksien, elintarvike­teollisuuden ja viemäreiden lietteet, syntyy huomattavat raaka-ainemäärä.

On laskettu, että näiden biokaasupotentiaali riittäisi noin miljoonalle autolle. Laitokset voivat tuottaa biokaasua, sähköä, lämpöä ja jälkimädätteestä saadaan lannoitetta ja jopa parsi­kuiviketta. Siis raaka-­ ainetta saadaan jätteestä, jonka hinta ei varmaankaan suuresti vaihtele.

Nyt pitää löytää innokkaita karjatilallisia tai muita asiasta kiinnostuneita esimerkiksi kone­urakoitsijoita, jotka olisivat kiinnostuneita biokaasusta ja laitokseen investoinnista.

Suomesta löytyy laitosten valmistajia, joilla on referenssit jo tehdyistä laitoksista. Tietoa löytyy esimerkiksi Biolaitos-­yhdistykseltä ja valmistajilta.

Suomessa valmistetut laitokset työllistävät. Valtiolta tulevassa tukirahoituksessa pitää olla ehto, että laitoksen kotimaisuusaste on 80 prosenttia.

Tiedän, että maataloudessa on tällä hetkellä tiukat ajat, mutta sanontahan on, että eteenpäin on elävän mieli. Yhteispelillä voidaan parantaa tulosta.

Matti Latva-Panula

Ilmajoki