Lopetetaan puhe maatalouden kannattamattomuudesta

Maatalouteen perehtymätön kansalainen ajattelee maatalouden huonosta kannattavuudesta jotenkin seuraavasti:

”Maatalous ei kannata Suomessa pohjoisen sijainnin vuoksi. Maatalouden tukemisen sijasta ruoka kannattaisi ostaa sieltä, missä sille on edullisemmat tuotanto-olosuhteet. Yksi syy on myös pieni tilakoko, mikä tekee tuotannosta tehottoman.”

”Suomalaisesta raaka-­aineesta maksetaan alempaa tuottajahintaa sen vuoksi, että se on eurooppalaista huonompaa. Ilman maataloustukia kansa­laisten verorasitus pienenisi ja rahaa jäisi enemmän käteen halvan tuontiruuan ansiosta.”

Tällaisia kommentteja saamme lukea vaikkapa Hesarin lukijapalstalta joka kevät ja suurten juhlaruokaperinteisten pyhien alla. Hesarilla on myös oma Itämeri-agendansa, jossa Suomen maataloudelle on varattu syntipukin rooli.

Maataloustuottajien on uusittava viestinsä. Huonon kannattavuuden sijasta on alettava puhua reilusta kaupasta, reiluutuksesta.

On tuotava konkreettisesti esille tuottajan asema kaupan puristuksessa. Maatalouden kulurakenne ja suhde eurooppalaisiin tuottajahintoihin täytyy konkretisoida.

Kuluttajalle on tehtävä entistä paremmin selväksi miksi suomalainen ruoka on muuta eurooppalaista puhtaampaa ja eettisempää. On sanottava arkikielellä, että suurin osa luonnonvarapalveluiden EU-korvauksista ei tuloudu tuottajalle vaan välikäsille.

Suurten pyhien, muiden juhlapäivien ja grillikauden alla kannattaisi maatalouden tylyttämisen vastapainoksi terävöittää PR-viestintää ja perustaa popup-ruokatoreja tuottaja­hinnoilla. Näin voitaisiin kertoa ruuan todellisesta hinnasta tuottajatasolla.

Mitä olisivat paperiliiton työtaisteluperinteet maatalous­ympäristössä? Joulun, uudenvuoden, pääsisäisen, vapun, yo-juhlien, grilli- ja kesälomakauden alla tapahtuvat neuvottelut raaka-ainetoimituksien sujuvuudesta tilalta eteenpäin.

Kauppa tietenkin uhkaa tuonnin lisäämisellä, ja siksi MTK:n kannattaa kysyä neuvoa liitoilta, jotka ovat konkareita tällä osa-alueella.

Olisiko jo reiluutuksen aika?

Ilpo Pernaa

maanviljelijä

Kauhava