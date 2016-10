Luke ei kaunistele suojelutilastoja

Panu Kuntun ja Liisa Roh­wederin mielestä Luonnon­varakeskus kaunistelee metsien suojelualuetilastoja (MT 5.10.). Näin emme tee. Luonnon­varakeskus (Luke) noudattaa tilastotuotannossa tilastoalan laatuperiaatteita sekä kansal­lisia ja kansainvälisiä luokituksia. Tämä on tärkeätä, koska tilastojen tulee olla kansain­välisesti vertailukelpoisia.

Luken julkaiseman metsien suojelualuetilaston tilastointiperiaatteet perustuvat Metsien suojelualue- ja METSO-tilastoinnin kehittäminen (METI) -työryhmäraporttiin.

Luken kokoamista tilastosta löytyvät pinta-alat koko maata koskien suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin, jaoteltuna metsä-, kitu-, jouto- ja muuhun maahan.

Metsän määritelmä sisältää kansallisen käytännön ja METI-­raportin mukaisesti metsä- ja kitumaat kuten aiemmin julkaistuissakin tilastoissa. METI-luokittelun pohjana on Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämis­työryhmän (SUTI) vuonna 2002 tekemä luokittelu sekä Kansainvälisen luonnon­suojeluliiton IUCN:n vuonna 2008 tarken­tama suojelu­alueen määritelmä. Paremman kansainvälisen vertailtavuuden vuoksi luokittelua on uudelleen järjestetty ja luokkia on nimetty uudelleen.

Suojelluiksi metsiksi määritellään tilastossa METI-­työryhmän mukaisesti metsät suojelualueilla, jotka täyttävät Kansainvälisen luonnon­suojeluliiton IUCN:n suojelu­alueen kriteerit, sekä talousmetsien ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi rajatut erityisalueet.

Tämä vastaa METI-­työryhmän käsityksen mukaan kansainvälistä tilastointi­käytäntöä, ja on ollut käytössä muun muassa Euroopan metsien tilan 2015 raportoinnissa.

Talousmetsien moni­muotoisuuden suojelukohteet -luokka vastaa käsitteellisesti biodiversiteettisopimuksen tavoitteissa mainittuja muita tehokkaita aluelähtöisiä suojelu­toimia.

IUCN:n luokittelun periaatteita määriteltäessä vuonna 2013 linjattiin, että Natura 2000 -verkostoon Suomessa sisällytetyt alueet täyttävät kokonaisuudessaan IUCN:n suojelualueen määritelmän.

Natura-alueen suojelu­perusteena olevia luontoarvoja ei saa vaarantaa, mutta (osa)alueilla, joita ei toteuteta luonnon­suojelualueena, voivat metsätalous- tai muut toimet olla mahdollisia.

Tilasto on kaikille avoin verkkopalvelu ja se löytyy Luken tilastoverkkopalvelussa http://stat.luke.fi/metsien-­suojelu.

Sieltä jokainen voi koota tietokantatauluista halua­mansa tilastotiedon haluamilleen luokille, tehdä taulukoita ja graafeja.

Tilasto päivitetään noin kolmen vuoden välein.

Terhi Koskela

tutkija

Johanna Laiho-Kauranne

tilastojohtaja

Luonnonvarakeskus, Luke