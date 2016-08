Luomuviljely kannattaa tavanomaista paremmin

Luomutuotanto on ollut pitkään kannattavampaa kuin tavanomainen tuotanto. Siihen on olemassa ainakin kolme merkittävää syytä.

Tärkein on luomun idea. Toinen on markkinoilta saatava parempi hinta. Kolmas syy on maatalouden tuki­politiikka.

Luomun idea itsessään antaa edellytykset kannattavaan tuotantoon. Luomutuotanto perustuu eheään harmoniseen kokonaisuuteen, jossa ravinteet kiertävät.

Luomussa karja ja pelto elävät symbioosissa. Myös jätteet pystytään tällaisessa kiertotaloudessa hyödyntämään tehokkaasti.

Tämä tarkoittaa pieniä logistisia kustannuksia, pientä hävikkiä ja vähäistä osto­panosten käyttöä. Viljely­kustannusten jatkuvasti kasvaessa ostopanosten pieni käyttö parantaa automaattisesti luomutuotannon suhteellista kannattavuutta.

Kuluttaja arvostaa luomun puhtautta, hyvää makua, ekologisuutta ja kotieläintuotannon eettisyyttä. Näistä syistä luomutuotteista ollaan valmiita maksamaan hieman kalliimpaa hintaa.

Maailmalla on ollut erilaisia ruokaskandaaleja. Siksi kuluttaja haluaa tietää, mitä suuhunsa tai läheisensä suuhun pistää. Valinta päätyy usein luomuun, koska se on virallisesti valvottua tuotantoa. Se takaa elintarvikkeen luotettavuuden.

Edellä mainituista syistä johtuen myös laitosruokailussa tullaan siirtymään entistä enemmän luomuraaka-aineisiin.

Samat kuluttajien mieltymykset ohjaavat myös joukkoruokailua, mutta vähän viiveellä.

Yhteiskunta pyrkii omilla toimillaan edistämään luomun lisääntyvää käyttöä.

Luomu tuli maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan. Sama status luomulla on nykyisen Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa.

Luomupeltoala ja luomun käyttö suurkeittiöissä pyritään nostamaan 20 prosenttiin. Hallitusohjelman mukaan jatketaan myös luomuohjelman toteuttamista.

Nämä julkisen vallan toimet perustuvat samoihin vaikuttimiin kuin kuluttajankin valinnat.

Hyvä esimerkki yhteiskunnan suhtautumisesta ja tahdosta edistää luomun ja lähiruuan käyttöä, on äskettäin tehty valtioneuvoston periaatepäätös edistää julkisten elintarvike- ja ruokapalvelu­hankintojen vastuullisuutta. Sillä on suuri vaikutus tulevaisuudessa kuntien ja kaupunkien hankintatoimeen.

Kannattavuuskerroin on ehkä parhaimpia välineitä tutkia maataloustuotannon kannattavuutta. Viljanviljelytiloilla luomun kannattavuuskerroin on Luken mukaan viime vuosina ollut reilusti yli yhden, kun taas tavanomaisessa tuotannossa päästiin juuri ja juuri nolla rajan yläpuolelle.

Maitotiloilla vastaavat luvut olivat luomussa 0,8 ja tavanomaisessa 0,6.

Naudanlihan tuotannossa luomu on myös kannattavampaa. Kerroin on luomussa noin 0,6 ja tavanomaisessa 0,4.

Miltä luomutuotannon kannattavuus sitten näyttää tulevaisuuden valossa?

On oletettavaa, että luomun kysyntä kasvaa ja siitä johtuen hinnat pysyvät tavanomaista tuotantoa korkeammalla. Yhtälailla on oletettavaa, että yhteiskunta suosii luomutuotantoa myös tulevaisuudessa sen lukuisten myönteisten vaikutusten takia.