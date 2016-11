Maailmalla tapahtuu, Suomessa vaan ihmetellään

Muutoksen tuulet puhaltavat Euroopassa ja Amerikassa. Suomessa kuitenkin eletään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja toivotaan, että joku ihme pelastaisi Suomen talouden pitkään kestäneestä lamasta. Muualla äänensävy on aika erilainen.

Vaikka Donald Trumpin tekemisistä ei paljon tiedetä, lienee varmaa, että yritysverotus menee uusiksi ja verokilpailu pyörähtää taas käyntiin.

Ranskassa todennäköinen uusi presidentti Francois Fillion on luvannut leikata julkisia menoja 110 miljardilla ja vähentää julkisen sektorin työntekijöiden määrää puolella miljoonalla.

Suomi on noin kymmenen kertaa pienempi kansantalous kuin Ranska, mistä voi päätellä, että Suomen tapauksessa menojen osalta puhuttaisiin kymmenestä miljardista.

Fillion on luvannut myös perua Millerandin aikaisen 35 tunnin työviikon ja pidentää eläkkeellepääsyn ikää kolmella vuodella.

Voisiko kuvitella, että Suomessa kokoomus (joka lienee UMP:n sisarpuolue) ehdottaisi tällaista? Ei todellakaan, pikemmin jotain päinvastaista. Näin siitäkin huolimatta, että Ranskassa julkisten menojen bkt-suhde on jopa hiuksen­hienosti pienempi kuin Suomessa.

Kummia kuuluu myös Brasiliasta. Brasilian hallitus (presidentti) on ajamassa kongressissa läpi lakia, joka jäädyttäisi julkiset menot reaalisien termein nykytasolleen 20 vuodeksi. Taustalla on kansainvälisten pääomapiirien hermostuminen Brasilian valtionvelan rajuun kasvuun.

Dilma Rousseffin lyhyenä hallintokautena velan ja bkt:n suhde on kasvanut yli 15 prosentti­yksikköä. Brasilia on hieman samanlainen maa kuin Suomi, julkisten menojen kuuden prosentin kasvu on ollut koko 2000-luvun kaksinkertainen talouskasvuun verrattuna.

Jossain vaihteessa tulee seinä vastaan. Ja pääomamarkkinoiden pelko on viisauden alku valtion taloudessakin.

Suomessa vaan velka kasvaa entiseen malliin, työmarkkinoilla ei tapahdu mitään muutosta ja työpaikat valuvat ulkomaille. Hallituksen toimista ei enää moneen kuukauteen kuulunut mitään; onko mitään edes suunnitteilla siltä varalta, että lama jatkuu vielä seuraavat viisi vuotta?

Matti Viren

professori

Turun yliopisto