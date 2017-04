Maakuntauudistuksessa tavoitteena saumaton yhteistyö

Maaseudun Tulevaisuus on kirjoittanut useaan otteeseen maakuntauudistuksen ja Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelusta.

Maakuntauudistus muuttaa laajakantoisella tavalla Suomen julkisen hallinnon rakenteita ja edellyttää myös valtiolle jäävien tehtävien järjestelyä uusiksi. Hallituksen linjauksen (5.4.2016) mukaan valtion tehtävissä periaatteena on jatkossa valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävien hoito edellyttää alueellista läsnäoloa.

Valtio vastaa jatkossa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta.

Suuri osa nykyisistä valtion aluehallinnon tehtävistä siirtyy maakunnille. Valtion viranomaisista aluehallintovirastot, elykeskukset, te-toimistot ja Valvira lakkaavat. Valtiolla säilyvät viranomaistehtävät hoitaa jatkossa Valtion lupa- ja valvontavirasto.

Viraston tiivis yhteys alueisiin säilyy, sillä sille tulee toimi­piste jokaiseen maakuntaan. Viraston valtakunnallinen toimivalta takaa, että asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti eri puolilla maata.

Virastolle tulee neljä toimialaa, joista ympäristötoimiala on herättänyt Maaseudun Tulevaisuudessa erityistä kiinnostusta. Jatkossa yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen vastaa keskisuurten ja suurten hankkeiden ja toimintojen luvista (nykyinen avien tehtävä) ja valvonnasta (nykyinen elykeskusten tehtävä) yhdistäen myös luonnonsuojelulain mukaiset päätökset ja poikkeukset osaksi samaa lupamenettelyä.

Järjestely antaa mahdollisuuden sujuvoittaa merkittävästi yritysten ympäristölupamenettelyjä heikentämättä ympäristön suojelua.

Lupa- ja valvontatehtävien siirtyessä samaan viranomaiseen on tärkeää, että nykyisin valtion elykeskuksille kuuluva ja niiltä Valtion lupa- ja valvontavirastolle siirtyvä yleisen edun valvonnan tehtävä on myös asianmukaisesti järjestetty.

Lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa yleisen edun valvonnan tehtävä ehdotetaan osin eriytettäväksi uuden viraston ympäristölupa­toiminnasta erilliseksi yksiköksi. Sisällöllisesti yleisen edun valvonnan tehtävä vastaa nykyistä elykeskusten tehtävää. Uutisoidun kaltaista ylempää lupien ratkaisuvaltaa yleisen edun valvontatehtävää hoitavalle yksikölle ei ole tulossa. Uudistus ei muuta yleisen edun valvontaa koskevan nykyjärjestelmän perusteita.

Maakuntauudistuksen valmistelusta on kerrottu muun muassa alueuudistus.fi -verkkosivuilla sekä maakunta­kiertueilla. Parhaillaan on käynnissä laaja yli 700 vastaanottajataholle lähetetty lausunto­kierros maakunta­uudistuksen toimeenpanoon ja valtion uuden viraston perustamiseen liittyvästä lakivalmistelusta. Toiveena on saada laaja palaute evästykseksi jatkovalmisteluun.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on saumaton yhteistyö valtion, maakuntien ja kuntien välillä. Näin saadaan paras mahdollinen tulos myös kansalaisen ja yritystoiminnan kannalta.

Martti Hetemäki

valtiosihteeri kansliapäällikkönä

valtiovarainministeriö

Hannele Pokka

kansliapäällikkö

ympäristöministeriö

Sami Manninen

ylijohtaja

oikeusministeriö