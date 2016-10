Maaseudun lumossa matkailun valtit

Maaseutu on viime vuosikymmeninä kokenut suuren mullistuksen. Tulojen muodostuminen, työn tekeminen, arvostus ja arvottaminen ovat joutuneet suureen myllerrykseen. Kaikki perinteisestä maataloudesta toimeentulonsa saavat ovat joutuneet miettimään uusia tulonhankintamuotoja.

Maaseutumatkailu on yleinen lisätulojen hankintamuoto perinteisen alkutuotannon rinnalla.

Suomen matkailustrategia, joka ulottuu vuoteen 2020, on kuin tehty maaseutumatkailun kehittämiseen. Ympäristö­tietoiset, yksilöllisyyttä, puhtautta ja rauhaa etsivät matkailijat ja Suomen maaseutu­matkailu yhteen yhytettyinä, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikein paketoituina olisi ”match made in heaven”!

Oikea paikka, se olisi varmasti helppo löytää, ainakin maaseutumaisten silmälasien läpi katsottuna. Suomalainen maaseutu on täynnä mahtavia elämyksiä, kauniita koskemattomia paikkoja ja rauhaa riittää.

Oikea aika onkin hieman hankalampi. Maatalouden taloudellisesta ahdingosta on uutisoitu pitkään. Sosiaalisesta ja henkisestä ahdingosta puhumattakaan.

Taloudellinen piristys harvaan asutuilla alueella ja maataloudessa tulisi varmasti tarpeeseen. Muutos vie kuitenkin aikaa.

Maaseutu on ollut suuren muutoksen myrskynsilmässä jo vuosikymmenten ajan. Paljon on tapahtunut ja paljon on opittu. Muutos alkutuotannosta palvelualalle ja turismibisnekseen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä.

Maaseudulla luonto ja sen arvostus ovat korkealla. Vuosisatojen ajan leipä on konkreettisesti tullut maasta.

Uusien elinkeinojen myötä suhde maahan ja sen käyttöön on muuttunut tai muuttumassa. Maa ei enää ole leivän lähde, vaan väline tulon muodostuksessa.

Maaseutumatkailun sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantaminen on toteutettava harkiten. Tärkeä osa matkailutuotetta on tunnelma.

Aitoutta on vaikea tuotteistaa. Maaseudun lumo näyttäytyy varmasti juuri tällaisena aitoutena yksilöllisyyttä hakevalle matkailijalle.

Maaseudun aitous, puhtaus ja omaleimaisuus välittyvät parhaiten alkuperäisväestön kautta. Toivottavasti maaseutu­matkailun kehittäminen ja juuristaan ylpeät, aidot tekijät löytävät toisensa. Tästä löytyy huikea mahdollisuus, mutta samalla myös uhka.

Mahdollisuuden toteutuessa maaseutumatkailun tuotteista­misessa ja kehittämisessä onnistutaan. Suomen matkailustrategian yhteiskunta­vastuulliset toimet toteutuvat suunnitelman mukaan.

Vuoteen 2020 mennessä Suomi on omaleimainen ja yksilöllisyyttä etsivän turistin unelmakohde, josta myös kansainväliset sijoittajat ovat kiinnostuneet. Samalla maaseudun elinvoimaisuus paranee ja työnteko maaseudulla on edelleen mahdollista ja kannattavaa.

Toivon maaseudun kehittäjille viisautta sekä pitkälle katsovaa ja lempeää otetta työssään vuotta 2020 kohti mentäessä.

Siru Lavikka

tulevaisuuden tuottaja

Etelä-Karjala