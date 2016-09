Maaseutu kuihtuu

Miksi kaikki haluavat muuttaa maalta pois eikä tulla koskaan takaisin? Pois muuttamisesta seuraa, että koulut lakkautetaan, kaupat lopetetaan, lapsiperheet vähenevät sekä maatilat käyvät vähiin.

Omasta mielestäni on järkevää muuttaa kaupunkiin opiskelemaan ja valmistumisen jälkeen palata takaisin. Siten maallakin on elämää, eikä kaupunkeja tarvitse laajentaa enempää. On tärkeää, että pienetkin kylät pysyvät elinkelpoisina. Sellaisissa lapsilla on paljon kavereita. Kaupat säilyvät, kun on asiakkaita. Koulut pysyvät toiminnassa, kun on tarpeeksi oppilaita. Maatilat voivat laajentaa, kun saavat lisää työntekijöitä ja ostajia läheltä.

Oma mielipiteeni perustuu siihen, että asun itse maalla kylässä, mistä on koulu lakkautettu, kauppa lopetettu ja kaverit muuttaneet pois. Minulla ei ole samanikäisiä kavereita lähellä.

Lapsiperheiden on hyvä asua maalla. Ei tarvitse pelätä niin paljon, että lapsi jäisi auton alle. Maalla on enemmän tilaa asua. Maalta saa isompia taloja halvemmalla. Naapurit tulevat tutuiksi, kun ollaan paljon tekemisissä. Maalla voit tutkia hyvin luontoa, kalastaa, käydä sienessä ja marjassa sekä retkeillä. Toisaalta matkat yläkouluihin ja lukioihin ovat pitkät.