Maatalous tarvitsee tekijänsä

Jos edustaa valtakunnallista kotimaista neuvontajärjestöä ja työskentelee sen palveluksessa, kannattaa miettiä, miten käyttäytyä esimerkiksi Farmarissa, kun kysymyksessä on telttapaikkansa lunastanut ja maksanut asiakas.

Ei ollut asiallista, että pahaan ääneen kommentoit toimintaamme. Hyviin tapoihin ei myöskään kuulu rypistellä ja rytätä arvontakuponkia. eikä paiskoa sitä hartiavoimin lähimpään roskikseen. Esitys­hän oli varsin teatraalinen eli sait hyvät pisteet napakasta otteesta. Olitko tyytyväinen, kun olit pilannut muiden messufiiliksen?

Pidän tärkeänä, että myös maatalousaloilla työskentelevistä ihmisistä huolehditaan ja heidän työoloistaan kannetaan huolta.

Suomalainen maatalous tarvitsee maatalousyrittäjänsä, mutta se tarvitsee myös työntekijät tiloille, puutarhoille, taimistoille ja turkistarhoille.

Seuraavat Farmari-messut pidetään Mikkelissä 2019. Järjestäjien on varmaan syytä vakavasti miettiä, ketä he haluavat messupaikalle ja ketkä on syytä visusti pitää aidan toisella puolella.

Lupaan itsekin miettiä lähdenkö mukaan uusiin mittelöihin vapaaehtoisena mieleni pahoittajana.

Sirkka-Liisa Ojala

Hattula

Maatalousalojen johtokunnan puheenjohtaja ja MTK:n jäsen