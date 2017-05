Maatalous tarvitsee tukensa

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mielestä Suomen maatalouden tukemista pitäisi pienentää valtion velkaantumisen pysyttämiseksi.

Mielestäni on tehty megaluokan virhe siinä, että pienet ja keskikokoiset maatilat on pakotettu joko kasvattamaan tilakokojaan tai lopettamaan toimintansa. Sen seurauksena työttömyys on lisääntynyt ja työttömyysmenot kasvaneet, sillä korvaavia työpaikkoja ei ole ollut tarjolla.

Maantieteellisestä sijainnista johtuen suomalainen viljelijä ei voi koskaan kilpailla tasapäisesti keski- ja eteläeurooppalaisen viljelijän kanssa. Sen vuoksi ja kotimaisen ruuan puhtauden tähden suomalainen maatalous tarvitsee vähintäänkin nykyisensuuruisen kotimaisen tuen.

Valtion velkaantuminen voidaan pysäyttää esimerkiksi sillä, että muutetaan epäoikeuden­mukainen verotus oikeudenmukaiseksi.

Verohallinnon mukaan vuonna 2015 maksettiin verovapaita osinkoja 18,6 miljardia euroa. Jos niistä olisi peritty edes keskimääräinen pääomavero 30 prosenttia, yhteiskunnan kassaan olisi kilahtanut noin 5,5 miljardia.

Taito Taskinen

Kuopio