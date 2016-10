Maatila- iskut on tuomittava

Suomalaiset ovat osoittaneet selväsanaisesti vastustavansa väkivaltaisten poliittisten ääriliikkeiden toimintaa.

Kaikki väkivalta on oltava yhtä tuomittavaa, jotta viesti siitä, ettei väkivallalla, vihapuheilla tai rasismilla ole mitään sijaa Suomessa, voi levitä ja olla kansalaisten silmissä uskottava.

Uusnatsien lisäksi on muitakin rikoksiin syyllistyneitä ääriliikkeitä. On tärkeää, että vaikkapa eläinaktivistien iskut tai muut omaisuuteen kohdistuvat tuhot tuomitaan. Kaikki poliittisin perustein tehtävä ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuva väkivalta on yhtä tuomittavaa.

Maatiloille tehdyt iskut ovat horjuttaneet tunnetta maaseudun turvallisuudesta jo vuosien ajan. Heidän osaltaan, joita iskut ovat suoraan tai välillisesti koskettaneet, vaikutus on ollut lamaannuttava. Turvallisuuden lisäksi iskuissa on kyse viljelijöiden oikeusturvasta.

Se, että suomalaiset nyt laajasti tuomitsisivat kaikki väkivaltaa poliittisten tavoit­teidensa saavuttamiseksi käyttävät järjestöt, kohentaisi maaseudun turvallisuuden tunnetta sekä maatilojen omaisuuden suojaa ja tukisi maanviljelijöiden henkistä jaksamista.

Maataloutta harjoittavat suomalaiset ovat kokeneet jääneensä yhteiskunnassa oikeusvaltion pahnanpohjimmaiseksi. Poliittisilla päätöksillä ei saa rasittaa jaksamista enää yhtään enempää, mikä on huomioitava esimerkiksi eläinsuojelulain muutoksissa.

Politiikan lisäksi maanviljelijöiden jaksamisesta on koko yhteiskunnalla suuri vastuu. Vaikenemalla maatiloille tehdyistä iskuista nakerramme yrittäjien henkistä jaksamista.

Elsi Katainen

Kansanedustaja (kesk.)

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja